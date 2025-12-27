विंटेज और मॉडर्न लुक का परफेक्ट मिक्स है 'लॉन्ग बोहो स्कर्ट', सर्दियों में 4 तरीकों से करें इसे स्टाइल
यह आर्टिकल 'लॉन्ग बोहो स्कर्ट' के बारे में है, जो विंटर 2025 में फैशन में वापसी कर रही है। यह स्कर्ट अपने आरामदायक फ्लो और स्टाइलिश लुक के कारण खास है ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस सर्दी अपने वॉर्डरोब में किसी एक खास आउटफिट को जगह देना चाहती हैं, तो वह 'लॉन्ग बोहो स्कर्ट' ही होनी चाहिए। कभी 70 के दशक की शान और 2000 के दशक की 'इट गर्ल स्टाइल' का हिस्सा रही यह स्कर्ट, विंटर 2025 में एक बार फिर फैशन की दुनिया में शानदार वापसी कर रही है। यह अब सिर्फ एक पुराना ट्रेंड नहीं, बल्कि एक 'मॉडर्न क्लासिक' बन चुकी है।
क्यों इतनी खास है यह स्कर्ट?
लॉन्ग बोहो स्कर्ट की सबसे बड़ी खूबी इसका 'एफर्टलेस फ्लो' है, जो इसे हर बॉडी टाइप पर खूबसूरत बनाता है। यह न केवल आपको बेहद आरामदायक महसूस कराती है, बल्कि आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ और स्टाइलिश लुक भी देती है।
इसके हल्के पैस्ले प्रिंट, अर्दी टोन्स, फ्रिल्स, क्रोशे डिजाइन और सुएड टेक्सचर इसे विंटेज और मॉडर्न फैशन का एक बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक 'फ्री-स्पिरिटेड' और खूबसूरत फैशन मूड है, जो आपको भीड़ में सबसे अलग दिखाता है।
लॉन्ग बोहो स्कर्ट को स्टाइल करने के 4 बेहतरीन तरीके
अगर आप सोच रही हैं कि इस स्कर्ट को सर्दियों में कैसे पहनें, तो यहां कुछ शानदार टिप्स दिए गए हैं:
- मॉडर्न मिनिमलिस्ट वाइब: अगर आप सिंपल दिखना चाहती हैं, तो सॉलिड कलर की बोहो स्कर्ट को क्रिस्प वाइट शर्ट या बॉडी-हगिंग निट स्वेटर के साथ पहनें। यह लुक ऑफिस से लेकर कैजुअल ब्रंच तक के लिए परफेक्ट है।
- विंटर-शीक लुक: कड़ाके की सर्दी में खुद को वार्म और स्टाइलिश रखने के लिए फ्लोई बोहो स्कर्ट के साथ फिटेड टर्टलनेक और नी-हाई (घुटनों तक) बूट्स पहनें। आप इसके साथ एक लंबा वूल कोट या लेदर जैकेट भी जोड़ सकती हैं।
- पार्टी रेडी ग्लो: किसी पार्टी के लिए शिमरी या मेटालिक टच वाली बोहो स्कर्ट चुनें। इसे सिल्की टैंक टॉप, लंबे इयररिंग्स और हील्ड बूट्स के साथ पहनकर आप महफिल लूट सकती हैं।
- क्लासिक बोहेमियन स्पिरिट: असली बोहो लुक के लिए प्रिंटेड स्कर्ट के साथ लूज ब्लाउज पहनें। इसके साथ लेयर्ड ज्वेलरी, सुएड बैग और एक ओवरसाइज कार्डिगन जोड़कर अपने लुक को पूरा करें।
हर उम्र और बॉडी टाइप पर जंचती है यह स्कर्ट
सबसे अच्छी बात यह है कि लॉन्ग बोहो स्कर्ट को कोई भी ट्राई कर सकता है। यह हर उम्र की महिलाओं पर अच्छी लगती है। चाहे आप ऑफिस जा रही हों, किसी कैफे डेट पर हों, वीकेंड ट्रैवल पर निकल रही हों या सर्दियों की किसी शादी में 'फ्यूजन लुक' चाहती हों- यह स्कर्ट हर मौके पर बिल्कुल फिट बैठती है।
