सर्दियों के लिए 5 ऑफिस स्टाइलिंग टिप्स, प्रोफेशनल और स्टाइलिश लुक एक साथ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में हम खुद को गर्म और भारी कपड़ों से लाद लेते हैं और अक्सर यह सोचते हैं कि इन्हें स्टाइल करना काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मौसम में हम खुद को गर्म रखने के साथ-साथ खुद को स्टाइलिश (Winter Office Styling Tips) भी दिखा सकते हैं।

सही कपड़े चुनकर और समझदारी के साथ आप विंटर में भी प्रोफेशनल, कम्फर्टेबल और ट्रेंडी ऑफिस लुक अपना सकती हैं। आइए जानें सर्दियों के लिए 5 आसान और असरदार ऑफिस स्टाइलिंग टिप्स।

स्मार्ट तरीके से करें लेयरिंग

सर्दियों में स्मार्ट लेयरिंग सबसे जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि लुक हैवी न लगे।

सबसे पहले एक हल्का थर्मल या फिटेड टॉप पहनें।

उसके ऊपर शर्ट, स्वेटर या हाई-नेक टी जोड़ें।

लास्ट में वूलन ब्लेजर या ट्रेंच कोट पहनें।

इस तरह की लेयरिंग आपको गर्म भी रखेगी और एक क्लीन, स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल लुक भी देगी। मोनोक्रोम लेयरिंग अपनाने से लुक और भी ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देता है।