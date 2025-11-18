Language
    सर्दियों के लिए 5 ऑफिस स्टाइलिंग टिप्स, प्रोफेशनल और स्टाइलिश लुक एक साथ

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    क्या आप भी ऐसा सोचती हैं कि सर्दी में स्टाइलिश दिखना नामुमकिन है? अगर हां, तो आपको कुछ टिप्स (Winter Styling Tips) जान लेने चाहिए, जो आपके ऑफिस लुक को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दरअसल, सही फैब्रिक और रंग के कपड़े चुनकर आप अपने लुक को स्टाइलिश बना सकते हैं। इसके साथ ही लेयरिंग पर भी ध्यान देना काफी जरूरी है। 

    सर्दी में कैसे बनाएं अपना ऑफिस लुक स्टाइलिश? (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में हम खुद को गर्म और भारी कपड़ों से लाद लेते हैं और अक्सर यह सोचते हैं कि इन्हें स्टाइल करना काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मौसम में हम खुद को गर्म रखने के साथ-साथ खुद को स्टाइलिश (Winter Office Styling Tips) भी दिखा सकते हैं। 

    सही कपड़े चुनकर और समझदारी के साथ आप विंटर में भी प्रोफेशनल, कम्फर्टेबल और ट्रेंडी ऑफिस लुक अपना सकती हैं। आइए जानें सर्दियों के लिए 5 आसान और असरदार ऑफिस स्टाइलिंग टिप्स।

    स्मार्ट तरीके से करें लेयरिंग

    सर्दियों में स्मार्ट लेयरिंग सबसे जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि लुक हैवी न लगे।

    • सबसे पहले एक हल्का थर्मल या फिटेड टॉप पहनें।
    • उसके ऊपर शर्ट, स्वेटर या हाई-नेक टी जोड़ें।
    • लास्ट में वूलन ब्लेजर या ट्रेंच कोट पहनें।

    इस तरह की लेयरिंग आपको गर्म भी रखेगी और एक क्लीन, स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल लुक भी देगी। मोनोक्रोम लेयरिंग अपनाने से लुक और भी ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देता है।

    Winter outfits

    (Picture Courtesy: Instagram)

    न्यूट्रल वूलन ब्लेजर्स में इन्वेस्ट करें

    • सर्दियों में एक अच्छा वूलन ब्लेजर आपकी पूरी ऑफिस वॉर्डरोब को अपग्रेड कर सकता है।
    • कैमल, ग्रे, ब्लैक, नेवी और बेज जैसे न्यूट्रल रंग हर आउटफिट के साथ जाते हैं और आपको एक प्रोफेशनल ऑरा देते हैं।
    • ब्लेजर को ट्राउजर, स्कर्ट या फॉर्मल ड्रेस के साथ पेयर किया जा सकता है। अगर चाहें तो ओवरसाइज्ड ब्लेजर भी चुनें। यह ट्रेंडी होने के साथ-साथ सर्दी में काफी कम्फर्ट भी देता है।
    Winter blazers
    (Picture Courtesy: Instagram)

    स्टाइलिश बूट्स चुनें, जो कम्फर्ट भी दें

    • सर्दियों में फुटवियर का चुनाव बहुत मायने रखता है।
    • ऑफिस के लिए एंकल बूट्स, ब्लॉक हील्ड बूट्स या नी-लेंथ बूट्स बेहतरीन ऑप्शन हैं।
    • ये पैरों को गर्म रखते हैं और आउटफिट में तुरंत स्टाइलिश टच देते हैं।
    • लेदर या सुएड जैसी फिनिश ऑफिस लुक में एलिगेंस जोड़ती है। कोशिश करें कि ब्लैक और ब्राउन जैसे बेसिक रंग चुनें, ताकि आप उन्हें कई आउटफिट्स के साथ मैच कर सकें।
    Winter footwears
    (Picture Courtesy: Instagram)

    निटवियर को बनाएं अपना स्टाइल-फ्रेंड

    • विंटर में निटवियर सबसे ज्यादा काम आने वाला फैशन एलिमेंट है।
    • फाइन निट स्वेटर्स, टर्टलनेक टॉप्स और निटेड ड्रेसेस ऑफिस के लिए परफेक्ट रहते हैं।
    • अगर आप फिटेड निट पहन रही हैं तो उसके साथ स्ट्रेट-फिट ट्राउजर रखें और अगर ओवरसाइज्ड निट चुनें, तो नीचे पेंसिल स्कर्ट या टेलर्ड पैंट्स ज्यादा बेहतर लगेंगे।
    • निट्स में पेस्टल, बेज, मॉस ग्रीन और बर्गंडी जैसे रंग इस सीजन में खास ट्रेंड में हैं।

    मिनिमल एक्सेसरीज रखें

    • किसी भी लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए एक्सेसरीज का ध्यान रखना काफी जरूरी है।
    • वूलन स्कार्फ, मफलर, लेदर ग्लव्स और क्लासी हैंडबैग आपके पूरे विंटर ऑफिस लुक को कम्प्लीट करते हैं।
    • एक न्यूट्रल स्कार्फ या स्टेटमेंट ब्रोच किसी भी बेसिक आउटफिट को तुरंत एलिवेट कर सकता है।
    • बस ध्यान रखें कि एक्सेसरीज ओवर न हों, क्योंकि विंटर लुक में मिनिमल एक्सेसरीज ही ज्यादा एलिगेंट लगती हैं।
    Winter looks
    (Picture Courtesy: Instagram)
     