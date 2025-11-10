वेडिंग सीजन में लहंगा स्टाइल करने के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स, दिखेंगी सबसे अलग और खूबसूरत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शादी का सीजन आते ही हर लड़की की सबसे बड़ी चिंता होती है क्या पहनें और कैसे स्टाइल करें? लहंगा भले ही सबसे क्लासिक वेडिंग आउटफिट हो, लेकिन इसे हर बार अलग और ट्रेंडी लुक में कैरी करना ही असली फैशन गेम है।

अगर आप भी इस सीजन लहंगा पहनने जा रही हैं, तो सिर्फ रंग या डिजाइन नहीं, बल्कि स्टाइलिंग पर भी ध्यान दें। यहां हम बता रहे हैं 5 आसान लेकिन असरदार टिप्स, जो आपके लहंगे को देंगे एक ग्लैमरस और मॉडर्न टच।

दुपट्टा ड्रेपिंग से बदलें पूरा लुक लहंगे को अलग-अलग तरह से डुपट्टा ड्रेप करने से हर बार नया लुक मिल सकता है। आप चाहें तो दुपट्टे को सीधा ओढ़ सकते हैं, जिससे पारंपरिक लुक आएगा या फिर केप स्टाइल या साइड पल्लू ड्रेप से मॉडर्न टच ऐड कर सकती हैं। हाल ही में कई सेलिब्रिटीज ने बेल्टेड दुपट्टा लुक अपनाया है, जो लहंगे को और ग्रेसफुल बनाता है। अगर आप हल्का या नेट दुपट्टा ले रही हैं, तो उसे कांधे पर पिन करके खुला छोड़ दें ये लुक बहुत एलीगेंट लगता है।

(Picture Courtesy: Instagram) ब्लाउज के डिजाइन से करें एक्सपेरिमेंट (Picture Courtesy: Instagram) आजकल हर दुल्हन या गेस्ट अपने ब्लाउज को लेकर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती है। ऑफ-शोल्डर, बैकलेस, हॉल्टर नेक या फुल स्लीव्स हर स्टाइल का अपना चार्म है। अगर आप ट्रेंडी लुक चाहती हैं तो सीक्विन वर्क या मिरर वर्क वाला ब्लाउज चुनें। वहीं, ट्रेडिशनल लुक के लिए बनारसी या हैंडएम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज परफेक्ट रहेगा।

हेयर और मेकअप रखें आउटफिट के हिसाब से कई बार लोग आउटफिट तो शानदार चुन लेते हैं, लेकिन हेयरस्टाइल और मेकअप में गलती कर बैठते हैं। अगर आपका लहंगा बहुत भारी है, तो सॉफ्ट ग्लो मेकअप और लो बन या वेवी हेयर चुनें ताकि बैलेंस बना रहे। वहीं, सिंपल लहंगे के साथ स्मोकी आइज या ब्राइट लिप्स का कॉम्बिनेशन बेहद आकर्षक लगता है।

एक्सेसरीज में करें बैलेंस लहंगे की शान बढ़ाने के लिए जूलरी सबसे अहम भूमिका निभाती है, लेकिन ओवरडू करने से बचें। अगर आपका लहंगा हेवी एंब्रॉयडरी वाला है, तो लाइट जूलरी पहनें, जैसे- छोटे झुमके और एक खूबसूरत मांगटीका या स्टेटमेंट नेकलेस। वहीं, अगर लहंगा सिंपल है, तो कुंदन या पोल्की जूलरी का सेट आपको रॉयल टच देगा। एक खूबसूरत क्लच और स्टाइलिश जूतियां या हील्स पूरे लुक को कंप्लीट करती हैं।