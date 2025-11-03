बोरिंग ब्लाउज को कहें गुडबाय! हॉल्टर से लेकर कॉर्सेट तक, ये 8 डिजाइन देंगे आपको बोल्ड और स्टाइलिश लुक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी ट्रेडिशनल आउटफिट्स की बात आती है, तो महिलाएं सबसे पहले अपने लुक को खास बनाने के लिए Blouse Designs पर ध्यान देती हैं। साड़ी या लहंगे को स्टाइलिश बनाने के लिए ब्लाउज एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप भी फैशनेबल और ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन्स की तलाश में हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। यहां दिए गए ब्लाउज डिजाइन्स इतने खूबसूरत हैं कि आपका हर बार कुछ नया ट्राई करने का मन करेगा। आइए जानें ऐसे ही कुछ शानदार ब्लाउज डिजाइन्स के बारे में।

(Image Source: AI-Generated)

हॉल्टर नेक ब्लाउज

इस स्टाइलिश हॉल्टर नेक ब्लाउज को आप लहंगे या जॉर्जेट साड़ी के साथ पहन सकती हैं। यह डिजाइन यंग और ट्रेंडी लुक देता है और गर्मियों के फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

बैकलेस सीक्विन ब्लाउज

ग्लिटर और सीक्विन वर्क से सजा हुआ बैकलेस ब्लाउज आपको देगा एक रॉयल और बोल्ड लुक। यह स्टाइल नाइट फंक्शन्स, रिसेप्शन या पार्टी वियर साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लगता है।

डीप वी-नेक स्लीवलेस ब्लाउज

यह डिजाइन सादगी और स्टाइल का बेस्ट कॉम्बीनेशन है। गले की शोभा बढ़ाने वाला यह डिजाइन आपको एक एलिगेंट और फेमिनिन लुक देता है, खासकर फ्लोरल प्रिंट या सिल्क साड़ी के साथ।

शीर फैब्रिक ब्लाउज

खास मौकों पर ट्रांसपेरेंट या शीर फैब्रिक ब्लाउज को आप ग्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं। ये डिजाइन साड़ी में मॉडर्न और सेंसुअल टच देने के लिए एकदम सही हैं।

कटआउट डिजाइन ब्लाउज

अगर आप हटकर कुछ ट्राई करना चाहती हैं, तो कटआउट स्टाइल वाले ब्लाउज चुनें। इसे खास एम्ब्रॉयडरी या मिरर वर्क लहंगे के साथ पेयर कर बेहद स्टाइलिश लुक दे सकती हैं।

हाई नेक और लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउज

यह डिजाइन रॉयल और ग्रेसफुल दिखने के लिए परफेक्ट है। खासकर विंटर वेडिंग्स या फॉर्मल फंक्शन्स के लिए यह लुक आपको एक क्लासिक टच देता है।

कोर्सेट स्टाइल ब्लाउज

फिटेड कोर्सेट ब्लाउज भी ट्रेंडी स्टाइल्स में से एक है। यह ब्लाउज लहंगे के साथ एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लुक देता है और फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट भी करता है।

वन शोल्डर ब्लाउज

अगर आप अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में वेस्टर्न टच चाहती हैं, तो वन शोल्डर ब्लाउज एक परफेक्ट चॉइस है। आप इसे साड़ी और स्कर्ट दोनों के साथ कैरी कर सकती हैं, जो आपको ग्लैमरस और फ्रेश लुक देंगे।



इन सभी डिजाइन्स को ट्राई कर आप भी किसी भी फेस्टिव या वेडिंग ओकेजन में सबसे ज्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी नजर आ सकती हैं।