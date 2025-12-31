धीमी हो गई है हेयर ग्रोथ, तो इसके पीछे हो सकती है 5 पोषक तत्वों की कमी; आज से ही कर लें डाइट में सुधार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बालों का झड़ना, पतले होते बाल और हेयर ग्रोथ का रुक जाना एक आम समस्या बन चुकी है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए लोग महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी खास फर्क नजर नहीं आता। इसकी एक बड़ी वजह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।

दरअसल, सही पोषण के बिना बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और नए बाल उगने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए बाल झड़ने लगते हैं या बहुत धीरे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 जरूरी पोषक तत्वों के बारे में, जिनकी कमी से हेयर ग्रोथ धीमी होने की समस्या हो सकती है।

आयरन की कमी आयरन बालों की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी मिनरल है। यह स्कैल्प तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो हेयर फॉलिकल्स को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं और नए बाल उगना धीमा हो जाता है। खासतौर पर महिलाओं में आयरन की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। पालक, चुकंदर, अनार, दालें और गुड़ आयरन के अच्छे सोर्स हैं।

बायोटिन की कमी बायोटिन को विटामिन-बी7 भी कहा जाता है और इसे “हेयर विटामिन” माना जाता है। यह केराटिन प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो बालों की मजबूती और ग्रोथ के लिए जरूरी है। बायोटिन की कमी से बाल रूखे, कमजोर और आसानी से टूटने लगते हैं। अंडा, नट्स, बीज, केला और शकरकंद बायोटिन से भरपूर होते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) प्रोटीन की कमी बाल मुख्य रूप से केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ऐसे में डाइट में प्रोटीन की कमी सीधे तौर पर हेयर ग्रोथ को प्रभावित करती है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन न मिलने पर शरीर जरूरी ऑर्गन्स को प्राथमिकता देता है और बालों की ग्रोथ को नजरअंदाज कर देता है, जिससे हेयर ग्रोथ रुकने की समस्या होती है। दालें, पनीर, दूध, दही, अंडा और सोया प्रोडक्ट्स प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं।

विटामिन-डी की कमी विटामिन-डी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं और नए बाल उगने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। कम धूप में रहना और खराब लाइफस्टाइल इसकी बड़ी वजह है। सुबह की धूप लेना, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और अंडे की जर्दी विटामिन-डी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।