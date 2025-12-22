सिर्फ तेल लगाना काफी नहीं, 'चंपी' का यह सही तरीका ही दिलाएगा गंजेपन से छुटकारा; आप भी कर लें नोट
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाल झड़ना (Hair Fall) और सिर पर गंजेपन की समस्या आजकल बहुत नॉर्मल बात हो गई है। इसका कारण स्ट्रेस, पॉल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, असंतुलित खान-पान और हार्मोनल बदलाव हो सकता है।
जब बाल लगातार गिरने लगते हैं तो गंजेपन की समस्या हो सकती है, जो पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को प्रभावित करती हैं। जबकि सही देखभाल और घरेलू उपायों से बालों की ग्रोथ को फिर से बढ़ाया जा सकता है।
इसके लिए सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका है तेल की मालिश (Hair Massage)। तेल की मालिश न केवल खोपड़ी को पोषण देती है, बल्कि जड़ों को मजबूत करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नए बालों के उगने में मदद करती है। आइए जानते हैं तेल की मालिश करने का सही तरीका और इसके फायदों के बारे में।
कैसे करें बालों की मालिश?
- सही तेल का चुनें- बालों की नई ग्रोथ के लिए कुछ तेल खासतौर से फायदेमंद होते हैं,जैसे कि-
- भृंगराज तेल- इसे आयुर्वेद में "केशराज" यानी बालों का राजा कहा गया है। यह जड़ों को मजबूत कर नए बाल उगाने में मदद करता है।
- कैस्टर ऑयल- इसमें राइसिनोलिक एसिड होता है, जो बालों की जड़ों को स्टीमूलेट कर तेजी से ग्रोथ बढ़ाता है।
- नारियल तेल- यह खोपड़ी को गहराई तक पोषण देकर सूखापन और डैंड्रफ को रोकता है।
- रोजमेरी ऑयल-यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों के पोर्स को एक्टिव करता है।
- तेल को गुनगुना करना- मालिश से पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लें। गुनगुना तेल स्कैल्प में गहराई तक आसानी से पहुंचता है। इससे जड़ों तक पोषण पहुंचता है और बालों के विकास में मदद मिलती है।
- मालिश की तकनीक- उंगलियों के पोरों से हल्के हाथों से स्कैल्प पर गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें। कम से कम 10–15 मिनट तक मालिश करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा दबाव न डालें, वरना जड़ें कमजोर हो सकती हैं।
- लगाने का सही समय- तेल की मालिश रात में करना सबसे अच्छा है। पूरी रात तेल स्कैल्प में रहकर काम करता है और जड़ों को मजबूती देता है। अगली सुबह माइल्ड शैम्पू से वॉश करें।
- नियमितता- बाल उगने में समय लगता है। इसलिए तेल की मालिश हफ्ते में कम से कम 3-4 बार करें। लगातार 2-3 महीने तक नियमित रूप से करने पर परिणाम दिख सकते हैं।
- एक्स्ट्रा केयर- डाइट में प्रोटीन, आयरन, ओमेगा-3 और विटामिन-ई से भरपूर फूड्स शामिल करें। इसके साथ ही पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने के लिए योग व ध्यान करें।
