पश्चिमी सिंहभूम: ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत, एक घायल

जागरण संवाददाता, जैंतगढ़। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छनपदा गांव के पास गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जैंतगढ़ निवासी स्वर्गीय मोहन दास के पुत्र आदर्श दास (20 वर्ष) अपने मित्र सागर बासा के साथ स्कूटी से किसी काम से छनपदा आया हुआ था। इसी दौरान कोयला लदे 16 चक्का वाहन (संख्या OD 22 Y 1518) ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आदर्श दास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर बासा गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से चंपूआ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर जगन्नाथपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार नो-एंट्री में जाम लगने के कारण चालक वाहन को जैंतगढ़ पेट्रोल पंप पर खड़ा कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन भद्रक (ओडिशा) का है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है।

शाम होने के कारण मृतक के शव को जैंतगढ़ पुलिस आउटपोस्ट में रखा गया है। पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा। इस मार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और प्रशासन पर ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।