Jharkhand News: निलंबित IAS विनय चौबे और उनकी पत्नी के बयान में अंतर, ACB कर रही वेरिफाई

राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व उनके सहयोगियों के अलग-अलग बयान का मिलान कराकर झारखंड एसीबी की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। आरंभिक जानकारी यह आई है कि विनय चौबे और उनकी पत्नी द्वारा इस संदर्भ में दिए गए बयान में अंतर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीबी ने इस पूरे प्रकरण में अब तक विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, साला शिपिज त्रिवेदी व सरहज प्रियंका त्रिवेदी का बयान ले लिया है। एसीबी अब इस केस के महत्वपूर्ण आरोपित विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह को रिमांड पर पूछताछ करने जा रही है। विनय सिंह अभी हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद हैं।

एसीबी रांची की टीम उन्हें 27 दिसंबर से एक सप्ताह के रिमांड पर लेगी। सभी आरोपितों का एक-एक बयान होने के बाद एसीबी उक्त बयान का एक-दूसरे से मिलान करेगी। क्रास एक्जामिन के आधार पर एसीबी अपनी जांच को और आगे बढ़ाएगी।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश करने में उनके सहयोगियों की भूमिका की भी एसीबी जांच कर रही है। इसके लिए एसीबी ने उनके आपसी वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग ब्यौरे भी खंगाल रही है। जिस भी संपत्ति को लेकर संदेह हो रहा है, उसका सत्यापन किया जा रहा है और उसके बारे में आरोपितों का बयान लिया जा रहा है।