Jharkhand News: निलंबित IAS विनय चौबे और उनकी पत्नी के बयान में अंतर, ACB कर रही वेरिफाई
झारखंड में निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनकी पत्नी के बयान में अंतर पाया गया है। एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और बयानो ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व उनके सहयोगियों के अलग-अलग बयान का मिलान कराकर झारखंड एसीबी की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। आरंभिक जानकारी यह आई है कि विनय चौबे और उनकी पत्नी द्वारा इस संदर्भ में दिए गए बयान में अंतर है।
एसीबी ने इस पूरे प्रकरण में अब तक विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, साला शिपिज त्रिवेदी व सरहज प्रियंका त्रिवेदी का बयान ले लिया है। एसीबी अब इस केस के महत्वपूर्ण आरोपित विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह को रिमांड पर पूछताछ करने जा रही है। विनय सिंह अभी हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद हैं।
एसीबी रांची की टीम उन्हें 27 दिसंबर से एक सप्ताह के रिमांड पर लेगी। सभी आरोपितों का एक-एक बयान होने के बाद एसीबी उक्त बयान का एक-दूसरे से मिलान करेगी। क्रास एक्जामिन के आधार पर एसीबी अपनी जांच को और आगे बढ़ाएगी।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश करने में उनके सहयोगियों की भूमिका की भी एसीबी जांच कर रही है। इसके लिए एसीबी ने उनके आपसी वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग ब्यौरे भी खंगाल रही है। जिस भी संपत्ति को लेकर संदेह हो रहा है, उसका सत्यापन किया जा रहा है और उसके बारे में आरोपितों का बयान लिया जा रहा है।
ये बिंदु जिसपर एसीबी ले रही है जानकारी-
- रांची के अरगेाड़ा स्थित अशोक नगर में जमीन सहित 20 डिसमिल जमीन के लिए जिस तीन करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, उस राशि का स्रोत और भुगतान।
- रांची के मेन रोड स्थित ब्लेयर अपार्टमेंट के फ्लैट को स्वप्ना संचिता ने अपने नाम पर खरीदा, बाद में अपने ससुर देवेंद्र चौबे को गिफ्ट किया। इसके लिए दिए गए 28 लाख रुपये का स्रोत।
- मेन रोड में ही स्वप्ना संचिता की एक करोड़ की कामर्शियल संपत्ति के लिए कहां से आए रुपये।
- ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह ने विनय चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी से न्यू नगराटोली स्थित मुकुंद अपार्टमेंट में एक फ्लैट 75 लाख रुपये में खरीदा था। उस फ्लैट को प्रियंका त्रिवेदी ने वर्ष 2017 में 43 लाख रुपये में खरीदी थी। यह राशि कहां से आई?
- निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे व उनके परिवार के विदेश यात्रा का खर्च उनकी साली करती थी। साली के साथ रुपयों का लेन-देन कैसे किया, यह भी जानकारी जुटाई जा रही है।
