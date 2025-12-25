Dhanbad News: आधी रात में शौच के लिए निकली अधेड़ महिला को अपराधियों ने दबोचा, बचाने आए पति को मारी गोली

जागरण संवाददाता, तोपचांची (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के तोपपांची थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। शौच के लिए घर से बाहर निकली महिला को दो नकाबपोश अपराधियों ने जबरन दबोच लिया। महिला की चीख-पुकार सुनकर बचाव में आए उसके पति को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।



घटना बुधवार रात करीब साढ़े 12 बजे की है। जानकारी के अनुसार, 60 वर्षीय सिराजुद्दीन अंसारी की पत्नी जैसे ही घर का ग्रिल खोलकर बाहर निकलीं, तभी एक नकाबपोश अपराधी ने उनका मुंह बंद कर उनके माथे पर रिवॉल्वर सटा दी। इसके बाद अपराधी उन्हें जबरन घर के अंदर खींचने लगा। इसी दौरान दूसरा नकाबपोश अपराधी लगातार यह पूछता रहा कि घर में और कौन-कौन मौजूद है।



आवाज सुनकर सिराजुद्दीन अंसारी की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल अपराधियों का विरोध किया और पत्नी को छुड़ाने का प्रयास किया। विरोध से घबराए अपराधियों में से एक ने सिराजुद्दीन अंसारी के पैर में गोली मार दी, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े। इसके बाद दोनों अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।



घटना की सूचना मिलते ही तोपचांची थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक लोहे का सबल बरामद किया है। इधर, ग्रामीणों और स्वजनों की मदद से घायल सिराजुद्दीन अंसारी को साहूबहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एसएसएनएमसीएच, धनबाद रेफर कर दिया।



पुलिस को दिए फर्द बयान में सिराजुद्दीन अंसारी ने आशंका जताई है कि पुरानी दुश्मनी के कारण उनके किसी रिश्तेदार द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच-पड़ताल तेज कर दी है। गांव में घटना के बाद दहशत का माहौल है।