Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanbad News: आधी रात में शौच के लिए निकली अधेड़ महिला को अपराधियों ने दबोचा, बचाने आए पति को मारी गोली

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद में एक महिला जब आधी रात को शौच के लिए निकली तो अपराधियों ने उसे पकड़ लिया। महिला को बचाने की कोशिश में उसके पति को गोली मार दी गई। ...और पढ़ें

    Hero Image

    धनबाद के तोपचांची में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, तोपचांची (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के तोपपांची थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। शौच के लिए घर से बाहर निकली महिला को दो नकाबपोश अपराधियों ने जबरन दबोच लिया। महिला की चीख-पुकार सुनकर बचाव में आए उसके पति को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    घटना बुधवार रात करीब साढ़े 12 बजे की है। जानकारी के अनुसार, 60 वर्षीय सिराजुद्दीन अंसारी की पत्नी जैसे ही घर का ग्रिल खोलकर बाहर निकलीं, तभी एक नकाबपोश अपराधी ने उनका मुंह बंद कर उनके माथे पर रिवॉल्वर सटा दी। इसके बाद अपराधी उन्हें जबरन घर के अंदर खींचने लगा। इसी दौरान दूसरा नकाबपोश अपराधी लगातार यह पूछता रहा कि घर में और कौन-कौन मौजूद है।

    आवाज सुनकर सिराजुद्दीन अंसारी की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल अपराधियों का विरोध किया और पत्नी को छुड़ाने का प्रयास किया। विरोध से घबराए अपराधियों में से एक ने सिराजुद्दीन अंसारी के पैर में गोली मार दी, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े। इसके बाद दोनों अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही तोपचांची थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक लोहे का सबल बरामद किया है। इधर, ग्रामीणों और स्वजनों की मदद से घायल सिराजुद्दीन अंसारी को साहूबहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एसएसएनएमसीएच, धनबाद रेफर कर दिया।

    पुलिस को दिए फर्द बयान में सिराजुद्दीन अंसारी ने आशंका जताई है कि पुरानी दुश्मनी के कारण उनके किसी रिश्तेदार द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच-पड़ताल तेज कर दी है। गांव में घटना के बाद दहशत का माहौल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें