रक्षा क्षेत्र को MSME उद्योगों से जोड़ने को लेकर आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में डिफेंस एक्सपो, 16-17 जनवरी को होगा आयोजन

इसका उद्देश्य स्थानीय एमएसएमई उद्योगों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ना और उन्हें नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस आयोजन को आदित्यपुर स्माल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (एशिया), सिंहभूम चैंबर आफ कामर्स और लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 16 और 17 जनवरी को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में रक्षा एक्सपो (डिफेंस एक्सपो) का आयोजन किया जाएगा।

एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, महासचिव प्रवीण गुटगुटिया, उपाध्यक्ष देवांग गांधी और सचिव अशोक गुप्ता ने बुधवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। इस मुलाकात में एक्सपो की सफलता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें रखी गईं।

एशिया ने केंद्रीय मंत्री से जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री (जो रक्षा वाहनों का प्रमुख निर्माण केंद्र है) की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, जिससे आदित्यपुर के आटो कंपोनेंट निर्माता इकाइयों को लाभ हो सके।

इसके अलावा, रक्षा अधिकारियों से आयात-प्रतिस्थापन योग्य वस्तुओं की सूची के साथ एक्सपो में आने का आग्रह किया गया, ताकि स्थानीय उद्योग स्वदेशीकरण के अवसरों को समझ सकें।

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस अवसर पर बताया कि वर्तमान समय में लगभग 17,000 एमएसएमई रक्षा क्षेत्र के साथ काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भविष्य में अपार संभावनाएं हैं।

एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने बताया कि इस एक्सपो में लगभग 50 स्टाल लगाए जाएंगे और उद्योगों से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की गई है। यह एक्सपो स्थानीय उद्योगों को रक्षा क्षेत्र में नए बाजारों की खोज करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।