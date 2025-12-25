हिंदू जागरण मंच का तुलसी पूजन अभियान, संगठन मंत्री बोले 'हर हिंदू के घर में होना चाहिए तुलसी का पौधा'
हिंदू जागरण मंच ने तुलसी पूजन अभियान चलाया, जिसमें संगठन मंत्री ने कहा कि हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य तुलसी के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। हिंदू जागरण मंच के क्षेत्र संगठन मंत्री डॉ. सुमन कुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति में चार माताएं हैं, गौ माता, गंगा माता, तुलसी माता और अपनी जन्म देने वाली माता। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी है जिन्हें माता का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा से आध्यात्मिक एवं भौतिक लाभ मिलते हैं।
हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा हो और पूजन भी हो क्योंकि तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि घर का एक पूजनीय सदस्य है, जिसे प्रतिदिन जल, दीपक और मंत्र के साथ पूजा जाता है। इसलिए मंच ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के लिए अभियान चलाया था, जिसका असर भी दिखा। गुरुवार को झारखंड के हजारों घरों में तुलसी पूजन किया गया।
डॉ. सुमन गुरुवार को ऑनलाइन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिमडेगा, रामगढ़, पाकुड़ साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर ,चाईबासा के अलग-अलग इलाकों के साथ-साथ रांची के रातू चट्टी, मांडर, बुडमू, नगडी, दलादली, बीआइटी मेसरा, विकास, लोधमा व ठाकुरगांव आदि इलाकों में तुलसी पूजन किया गया।
उन्होंने कहा कि घर-घर तुलसी का पूजन अभियान का मुख्य उद्देश्य सनातनी संस्कृति को बढ़ावा देना और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अपने पारंपरिक मूल्यों से जोड़ना है। डॉ. सुमन ने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। इसे केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
तुलसी का महत्व
- जहां तुलसी का पौधा होता है वहां मां देवी लक्ष्मी का वास होता है।
- घर में तुलसी का पौधा रहने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
- भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल (पत्तों) के बिना अधूरी मानी जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।