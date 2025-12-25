धनबाद से भोपाल के बीच चलेगी नई ट्रेन, रेलवे बोर्ड ने जारी किया टाइम-टेबल और नंबर

जागरण संवाददाता, धनबाद। नई ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे धनबाद वासियों के लिए बड़ा दिन पर अच्छी खबर आई। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार धनबाद से भोपाल की नई ट्रेन को रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिल गई। नई ट्रेन स्पेशल नहीं बल्कि स्थायी बन कर चलेगी।

रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। दोनों ओर से टाइम टेबल और ट्रेन का नंबर भी जारी कर दिया है। 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस भोपाल से प्रत्येक सोमवार, गुरुवार व शुक्रवार को रात 8:55 पर खुलेगी और अगले दिन रात 8:30 पर धनबाद आएगी।

11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस धनबाद से प्रत्येक रविवार, बुधवार व शनिवार को सुबह 7:20 पर खुलकर अगले दिन सुबह 7:00 बजे भोपाल पहुंचेगी। ट्रेन परिचालन तिथि की घोषणा शीघ्र होगी। इसके साथ ही भोपाल से चोपन के लिए भी नई ट्रेन चलेगी।