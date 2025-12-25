Language
    धनबाद से भोपाल के बीच चलेगी नई ट्रेन, रेलवे बोर्ड ने जारी किया टाइम-टेबल और नंबर

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:26 PM (IST)

    धनबाद और भोपाल के बीच एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने इस नई ट्रेन का टाइम-टेबल और नंबर जारी कर दिया है। यह ट्रेन धनबाद से भोपाल के बीच ...और पढ़ें

    धनबाद से भोपाल के बीच तीन दिल चलेगी नई ट्रेन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नई ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे धनबाद वासियों के लिए बड़ा दिन पर अच्छी खबर आई। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार धनबाद से भोपाल की नई ट्रेन को रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिल गई। नई ट्रेन स्पेशल नहीं बल्कि स्थायी बन कर चलेगी।

    रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। दोनों ओर से टाइम टेबल और ट्रेन का नंबर भी जारी कर दिया है। 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस भोपाल से प्रत्येक सोमवार, गुरुवार व शुक्रवार को रात 8:55 पर खुलेगी और अगले दिन रात 8:30 पर धनबाद आएगी।

    11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस धनबाद से प्रत्येक रविवार, बुधवार व शनिवार को सुबह 7:20 पर खुलकर अगले दिन सुबह 7:00 बजे भोपाल पहुंचेगी। ट्रेन परिचालन तिथि की घोषणा शीघ्र होगी। इसके साथ ही भोपाल से चोपन के लिए भी नई ट्रेन चलेगी।

    भोपाल-सिंगरौली एक्सप्रेस के रैक से चलेगी

    नई ट्रेन का ठहराव कतरास में भी होगा। इससे कतरास समेत आसपास के यात्रियों को नई ट्रेन मिल जाएगी। बोकारो के यात्रियों के लिए चंद्रपुरा में भी ठहराव दिया गया है।

    नई ट्रेन भोपाल से सिंगरौली के बीच चलने वाली ऊर्जाधानी एक्सप्रेस के रैक से चलेगी। इसमें स्लीपर के 11, थर्ड एसी के चार, सेकंड एसी एक, फर्स्ट एसी एक तथा जनरल के चार कोच जुड़ेंगे।


    इन स्टेशनों पर ठहराव: कतरासगढ़, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, रांची रोड, पतरातु, खलारी, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डालटनगंज, गढ़वा रोड, गढ़वा, नगर उंटारी, रेणूकुट, चोपन, ओबरा डैम, मिर्चाधुरी, करैला रोड, सिंगरौली, बरगावां, सराय ग्राम, मरवास ग्राम, ब्योहारी, खन्ना बंजारी, कटनी मुरवाड़ा, दामोह, सागर, बीना, गंज बसोदा व विदिशा।