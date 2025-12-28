झारखंड बीजेपी कोर कमेटी बैठक: निकाय चुनाव को लेकर संगठन सक्रिय रखने पर चर्चा, जिलाध्यक्षों का जल्द होगा नामांकन

Language
    By Dibyanshu Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:23 AM (IST)

    रांची में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित रहे। आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर संगठन को सक्रिय रख ...और पढ़ें

    झारखंड संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक शनिवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में आने वाले दिनों में राज्य में निकाय चुनाव की संभावना को देखते हुए संगठन को सक्रिय रखने पर चर्चा हुई।

    लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बैठक को सांगठनिक बताया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों आदि पर चर्चा हुई। बता दें कि भाजपा में लंबे समय से प्रदेश स्तर पर कार्यसमिति की बैठक नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की सूची भी जारी नहीं की गई है।

    महत्वपूर्ण बैठकों में फोन के जरिए नेताओं को सूचना भेजी जाती है। ऐसे में जिसे फोन चला जाए वही अपने को कार्यसमिति का सदस्य समझने लगता है। वैसे दीपक प्रकाश के प्रदेश अध्यक्ष रहते एक सूची बनी थी जिसमें समय-समय पर लोगों के नाम जोड़े भी गए थे। बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल समाप्त होने को है लेकिन न तो बैठक हुई है न सदस्यों की कोई लिस्ट ही आई है।

    जिलाध्यक्षों का जल्द होगा नामांकन

    राज्य में भाजपा के जिलाध्यक्षों का नाम तय कर केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया था। केंद्र ने सूची पर अपनी सहमति दे दी है। अब प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जनवरी के पहले सप्ताह में रांची आएंगे। उसके बाद जिला के चुनाव संयोजकों को अध्यक्षों के नाम के साथ उनके नामांकन कराने का काम दिया जाएगा।

