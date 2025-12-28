झारखंड बीजेपी कोर कमेटी बैठक: निकाय चुनाव को लेकर संगठन सक्रिय रखने पर चर्चा, जिलाध्यक्षों का जल्द होगा नामांकन

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक शनिवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में आने वाले दिनों में राज्य में निकाय चुनाव की संभावना को देखते हुए संगठन को सक्रिय रखने पर चर्चा हुई।

लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बैठक को सांगठनिक बताया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों आदि पर चर्चा हुई। बता दें कि भाजपा में लंबे समय से प्रदेश स्तर पर कार्यसमिति की बैठक नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की सूची भी जारी नहीं की गई है।

महत्वपूर्ण बैठकों में फोन के जरिए नेताओं को सूचना भेजी जाती है। ऐसे में जिसे फोन चला जाए वही अपने को कार्यसमिति का सदस्य समझने लगता है। वैसे दीपक प्रकाश के प्रदेश अध्यक्ष रहते एक सूची बनी थी जिसमें समय-समय पर लोगों के नाम जोड़े भी गए थे। बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल समाप्त होने को है लेकिन न तो बैठक हुई है न सदस्यों की कोई लिस्ट ही आई है।