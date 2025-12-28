Language
    रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस 2025: देश भर के टॉप-10 थानों में झारखंड शामिल, इस जिले के थाने को मिला चौथा स्थान

    By Dilip Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    सरायकेला-खरसांवा जिले के चौका थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की 'रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस 2025' रिपोर्ट में देश के 18 हजार से अधिक थानों में चौथा और झा ...और पढ़ें

    Hero Image

    देश के 18 हजार से अधिक थानों में सरायकेला-खरसांवा जिले के चौका थाना को मिला चौथा स्थान। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, रांची। देश के 18 हजार से अधिक थानों में सरायकेला-खरसांवा जिले के चौका थाना को चौथा स्थान व झारखंड में पहला स्थान मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस 2025 की जारी हुई वार्षिक रिपोर्ट में शामिल देश के टॉप-10 थानों में झारखंड के इस इकलौते थाने के शामिल होने पर सरायकेला-खरसांवा के एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने वहां के थानेदार बजरंग महतो व उनकी पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि यह सम्मान सरायकेला-खरसांवा पुलिस के लिए बड़ी उपलब्ध है। यह संपूर्ण जिले की पुलिस टीम के समर्पण, कड़ी मेहनत व उत्कृष्ट सेवा का परिणाम है।

    वर्ष 2025 में पुलिस स्टेशनों के सर्वेक्षण के लिए उनके क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटर्वक एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) डेटाबेस की समीक्षा, अपराध के आंकड़े, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध, थाना का बुनियादी ढांचा, नागरिकों के फीडबैक, स्वच्छता, आइटी संसाधन, फोरेंसिक्स, पुलिस संचार व डिजिटल रिकार्ड, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, पुलिसकर्मियों के आमजन से व्यवहार, दर्ज कांडों के निष्पादन व चार्जशीटिंग दक्षता आदि पहलुओं को मानक के रूप में शामिल किया गया था।

    इसकी स्वतंत्र एजेंसी से ग्राउंड स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वे के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में आयोजित डीजीपी/आइजीपी सम्मेलन में पुलिस स्टेशनों की राष्ट्रीय रैकिंग की घोषणा की है। चौका थाना को देशभर में चौथा स्थान मिलना सरायकेला-खरसांवा जिले की पुलिस के लिए अनुशासन व सेवा ही लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रत्येक वर्ष पूरे देश के सभी राज्यों की पुलिस थानों का सर्वे कराया जाता है। इसके बाद रैंकिंग आफ पुलिस स्टेशंस रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में विभिन्न बिंदुओं पर थानों का मूल्यांकन कर रैंकिंग निर्धारित की जाती है और प्रत्येक वर्ष होने वाले डीजीपी/आइजीपी सम्मेलन में रैकिंग आफ पुलिस स्टेशंस रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें देश के शीर्ष दस थानों का चयन कर रैंकिंग दी जाती है।