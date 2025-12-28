धनबाद में न्यू बैंक कालोनी के कचरा गोदाम में लगी आग, 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू
धनबाद के सरायढेला स्थित न्यू बैंक कॉलोनी में एक कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई। लगभग पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। संकीर्ण रास्तों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। सरायढेला थाना क्षेत्र के न्यू बैंक कोलानी स्थित एक कचरा गोदाम में शनिवार को आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के मकानों से लोगों को बाहार निकाल दिया गया। करीब पांच घंटे की मश्क्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।
नहीं पहुंच पाया दमकल वाहन
न्यू बैंक कालोनी में सूरज कुमार और मनोज कुमार नामक दो भाई कचरा गोदाम का संचालन करते हैं। गोदाम चारो तरफ छह फीट उंची चाहरदीवारी है। अंदर प्लास्टिक समेत कई प्रकार का कचरा रखा हुआ था। सुबह करीब 10 बजे अचानक कचरा गोदाम से आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना सरायढेला थाना पुलिस और अग्निशमन दल को दी।
सूचना पर पुलिस पहुंची और आसपास के आवासों को खाली कराया। लोगों को घरों से बाहर रखा गया। वहीं अग्निशमन का बड़ा वाहन घटना स्थल तक नहीं पहुंच सका, जबकि छोटे वाहन ही अंदर जा सके, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि छोटे दमकल कारगर साबित नहीं हुए।
अग्निशमन विभाग के सुभाष चंद्र ने बताया कि रास्ता काफी संकीर्ण होने के कारण बड़े दमकल वाहन घटना स्थल तक नहीं जा सकते थे। जबकि छोटे वाहनों में इतना अधिक प्रेशर नहीं होता है कि वे बड़ी आग को काबू कर सकें। बाद में मुख्य सड़क पर ही बड़े दमकल वाहनों को खड़ा कर लंबी पाइप जोड़ी गई और आग पर काबू पाया गया।
घनी आबादी के बीच में कचड़ा गोदाम
सरायढेला के न्यू बैंक कालोनी में कचरा गोदाम घनी आबादी के बीच स्थित है। आगजनी स्थल के महज आठ से 10 फीट की दूरी पर ही दो और तीन मंजिला मकान हैं। यह इलाका काफी घना है। आसपास के लोगों की मानें तो कचड़ा गोदाम पहले से संचालित है, जबकि आवासीय इलाका नया-नया बसा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।