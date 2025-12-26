झारखंड सरकार का बड़ा कदम: आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन की रेसिपी तय, कुपोषण से लड़ाई में मिलेगा बल
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरियों को पूरक पोषाहार के रूप में दिए जानेवाले टेक होम राशन की रेसिपी तय कर दी है।
केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की संस्था एनआईएफटीईएम, हरियाणा द्वारा तय रेसिपी को यहां भी लागू किया गया है। विभाग ने इन संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में छह से 12 माह के बच्चों को टेक होम राशन के रूप में मीठा दलिया दिया जाएगा। इस आयु वर्ग के कुपोषित बच्चों को शिशु आहार दिया जाएगा।
इसी तरह, एक से तीन वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पौष्टिक दलिया या नमकीन दलिया तथा इस आयु वर्ग के कुपोषित बच्चों को शक्ति आहार दिया जाएगा। तीन से छह वर्ष के कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाएगा।
गर्भवती महिलाओं, धातृ महिलाओं तथा किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नमकीन दलिया दिया जाएगा। विभाग ने पूरक पोषाहार में प्रोटीन, कैलोरी, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्वों की मात्रा भी तय कर दी है।
