    सरकारी जमीन घोटाला में ACB का खुलासा, आरोपी विजय प्रताप सिंह के नाम पर 7 राज्यों में संपत्ति

    By Dilip Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:17 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, रांची। हजारीबाग में खासमहाल की 2.75 एकड़ जमीन के घोटाला मामले में एसीबी के हाथों एक दिन पहले ही चार्जशीटेड आरोपित विजय प्रताप सिंह के पास सात राज्यों में संपत्ति है।

    ये संपत्ति झारखंड के हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची के अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों में है। एसीबी उन सभी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है।

    खासमहाल जमीन मामले में विजय प्रताप सिंह और उसके पार्टनर सुधीर कुमार सिंह के नाम पर फर्जी पावर आफ अटार्नी लेकर हेराफेरी की गई थी। विजय प्रताप को एसीबी ने छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उसका सहयोगी सुधीर कुमार सिंह अब तक फरार है।

    खासमहाल जमीन घोटाला में एसीबी ने वर्ष 2015 में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज किया था। एसीबी को प्रारंभिक जांच के दौरान जानकारी मिली कि हजारीबाग की 2.75 एकड़ खासमहाल जमीन 1948 में 30 वर्षों के लिए सेवायत ट्रस्ट को लीज पर दिया गया था।

    लीज 1978 में समाप्त हो गई थी और 2008 तक इसका नवीकरण किया गया था। 2008-10 के बीच एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। तब हजारीबाग के उपायुक्त विनय कुमार चौबे थे।

