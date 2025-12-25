सरकारी जमीन घोटाला में ACB का खुलासा, आरोपी विजय प्रताप सिंह के नाम पर 7 राज्यों में संपत्ति

राज्य ब्यूरो, रांची। हजारीबाग में खासमहाल की 2.75 एकड़ जमीन के घोटाला मामले में एसीबी के हाथों एक दिन पहले ही चार्जशीटेड आरोपित विजय प्रताप सिंह के पास सात राज्यों में संपत्ति है।

ये संपत्ति झारखंड के हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची के अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों में है। एसीबी उन सभी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है।

खासमहाल जमीन मामले में विजय प्रताप सिंह और उसके पार्टनर सुधीर कुमार सिंह के नाम पर फर्जी पावर आफ अटार्नी लेकर हेराफेरी की गई थी। विजय प्रताप को एसीबी ने छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उसका सहयोगी सुधीर कुमार सिंह अब तक फरार है।