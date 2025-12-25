Jagran Vimarsh@Jharkhand: सवालों की गूंज से गढ़ा गया विकसित झारखंड का विजन, राज्य के वर्तमान और भविष्य पर हुई गहन चर्चा

जागरण संवाददाता, धनबाद। दैनिक जागरण की ओर से धनबाद के धनसार स्थित होटल रेडिसन में जागरण विमर्श के भव्य आयोजन के बीच कुल चार सत्र आयोजित हुए। इनमें झारखंड के वर्तमान और भविष्य से जुड़े अहम विषयों पर गहन चर्चा में पाठकों ने भी शानदार भागीदारी की। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि हर सत्र में धनबाद के विभिन्न संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक प्रतिनिधियों, आम नागरिकों और विशिष्ट अतिथियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

पहले सत्र में झारखंड की भविष्य की औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान अलग-अलग चैंबर से आए प्रतिनिधियों व कारोबारियों ने औद्योगिक निवेश, रोजगार और नीति तथा औद्योगिक माहौल को लेकर वक्ताओं से सवाल पूछे। दूसरे सत्र में नारी सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली छात्राओं और महिलाओं ने बेबाकी से सवाल रखे और अपने विचार साझा किए।

स्वास्थ्य पर केंद्रित सत्र में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डा इरफान अंसारी से लोगों ने मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और भविष्य में सुधार की योजनाओं से जुड़े दर्जनों सवालों के जवाब दिए। सवाल-जवाब का यह दौर काफी जीवंत रहा।

लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत बयां करते सवालों को उछाला तो सभागार में तालियों की गूंज ने जागरण विमर्श की सार्थकता को नई ऊंचाई दे डाली। कला, फिल्म और खेल पर केंद्रित सत्र में लेखक व कवि नीलोत्पल मृणाल ने झारखंड के युवाओं और उनकी संभावनाओं पर अपनी बात रखी, वहीं युवाओं ने भी खुलकर प्रश्न पूछे।

अंतिम सत्र में विकसित झारखंड की परिकल्पना में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका विषय पर आयोजित सत्र में बीबीएमकेयू, आईआईटी आइएसएम, एसएसएलएनटी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने इस दौरान उत्साहपूर्वक सवाल किए। पूरे कार्यक्रम में सवाल-जवाब की निरंतरता और सैकड़ों सवालों की भागीदारी ने जागरण विमर्श को नई ऊंचाई प्रदान की।