केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का बेलगाड़िया को मॉडल टाउनशिप बनाने का आश्वासन, कई योजनाओं का भी किया उद्घाटन

संवाद सहयोगी, बलियापुर। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी गुरुवार को बेलगाड़िया स्थित झरिया विहार टाउनशिप कॉलोनी पहुंचे। कॉलोनी के फेस 5 में बने जेआरडीए के प्रशासनिक भवन एवं अन्य कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मौके पर सांसद ढुल्लू महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह, कोल इंडिया के अध्यक्ष बी साइराम, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, एसएसपी प्रभात कुमार, जेआरडीए के सलाहकार डीएन महापात्र, उपायुक्त के अलावा बीसीसीएल एवं जिला पुलिस-प्रशासन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ लोगों को संबोधित किया। कॉलोनी वासियों से कहा कि उनकी जो भी समस्याएं हो उसे खुलकर बताएं, ताकि समस्याओं का निदान किया जा सके।

कॉलोनी के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिला प्रशासन पुरी तरह से तत्पर है। केंद्र सरकार के पास पैसे व संसाधन की कमी नहीं है। झरिया मास्टर प्लान के तहत जो भी योजनाएं तैयार की गई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां के समस्याओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जिसके लिए बार- बार धनबाद आकर उसका जायजा लेते है।

लोगों से कहा कि आप सभी आग एवं कई समस्याओं से गुजर कर असुरक्षा की जिंदगी गुजारे हैं। अब आपकी सुरक्षा एवं विकास के लिए यह टाउनशिप बनाया गया है। कहा कि बेलगाड़िया में आने वालों को अब दो-दो आवास दिए जाने की व्यवस्था हुई है।

यहां के लोगों के लिए स्कूल, बाजार परिसर, बैंक, टीओपी, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कर दी गई है। मुफ्त बस सेवा के साथ-साथ जन औषधि केंद्र के तहत मेडिकल व्यवस्था की जाएगी। टाउनशिप में पहले आने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहले दी जाएगी।

हालांकि बाद में आने वालों को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने टाउनशिप में बेहतर कार्य के लिए धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के पहल की प्रशंसा किया। कहा कि बेलगाड़ियां को मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए जो भी जरूरत होगी। सरकार उसके लिए हमेशा तत्पर है।

कॉलोनी में बड़ा अस्पताल, मुक्ति वाहन, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था के साथ-साथ रानी रोड एवं पलानी की सड़क को विकसित किया जाएगा। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बेलगड़िया कॉलोनी के लिए अब तक किए गए सभी कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी दिया।

कॉलोनी में पाइप लाइन से किया जाएगा जलापूर्ति : सांसद सांसद ढिल्लू महतो ने कहा कि बेलगाड़िया की हर समस्याओं को उन्होंने कोयला मंत्री के समक्ष हमेशा रखते आ रहे हैं। हर समस्या का निदान करने का आश्वासन मिला। कहा कि कॉलोनी के हर समस्याओं का समाधान होगा इस दिशा में केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। कॉलोनी के लोगों को अब पाइपलाइन से जलापूर्ति किया जाएगा। इसका कार्य जल्द शुरु किया जाएगा।

अधिग्रहित जमीन पर कोल आधारित फैक्ट्रियां लगाएं केंद्र सरकार : सिंदरी विधायक सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कोयला मंत्री से मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन पर कोल आधारित फैक्ट्रियां लगाने की बात कही। ताकि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से विस्थापित हुए रैयत ग्रामीण के साथ-साथ कॉलोनी के लोगों को भी रोजगार मिल सके।

बेलगडि़या के लोगों को मिले रोजगार : झरिया विधायक झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग झरिया विधानसभा से बेलगाड़िया आएं है। झरिया में रहने से उन्हें रोजगार मिल जाता था। किंतु यहां आने के बाद लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कॉलोनी के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है।

केंद्रीय कोयला मंत्री ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने सभा स्थल पर जेएसएलपीएस की ओर से विभिन्न सखी मंडलों द्वारा प्रदर्शित की गई स्टालों का निरीक्षण किया। एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को जूट एवं बांस की सामग्रियां बनाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही। इस दौरान बेलगाड़िया कॉलोनी के स्ट्रीट लाइट कॉलोनी के फेस 6,7 व 8 में बने 8 हजार अवासों के लिए किए गए नाली, सड़क आदि विकास योजनाओं का उद्घाटन किया।