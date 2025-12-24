Jagran Vimarsh@Jharkhand: झारखंड बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, भविष्य की चुनाैतियों से निपटने के लिए पक्ष-विपक्ष को एक साथ चलना होगा

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन यह संपदा राज्य के लिए वरदान है या अभिशाप, यह अब भी विचार का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि माइंस और मिनरल से जुड़ी नीतियां राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। यह पूरी तरह केंद्र सरकार का विषय है और नीतियां वहीं से तय होती हैं। इसी कारण राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता और केवल सेस तक ही सीमित रहना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब झारखंड का विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा।