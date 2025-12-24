Jagran Vimarsh@Jharkhand: झारखंड बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, भविष्य की चुनाैतियों से निपटने के लिए पक्ष-विपक्ष को एक साथ चलना होगा
Jagran Vimarsh@Jharkhand: धनबाद में 'जागरण विमर्श' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के विकास पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि झारखंड की प्रगत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन यह संपदा राज्य के लिए वरदान है या अभिशाप, यह अब भी विचार का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि माइंस और मिनरल से जुड़ी नीतियां राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। यह पूरी तरह केंद्र सरकार का विषय है और नीतियां वहीं से तय होती हैं। इसी कारण राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता और केवल सेस तक ही सीमित रहना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब झारखंड का विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा।
महतो बुधवार को धनबाद के होटल रेडिसन में आयोजित दैनिक जागरण के ‘जागरण विमर्श’ कार्यक्रम में बोल रहे थे। झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित विमर्श के प्रथम सत्र में उन्होंने अपने विचार रखे। सत्र का विषय था-खनिज संपदा संपन्न झारखंड में भविष्य की औद्योगिक संभावनाएं।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए वे सहयोग को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पहल राज्य सरकार को करनी होगी और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार से बातचीत के लिए वे हर संभव सहयोग देंगे।
