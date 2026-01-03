जुगसलाई नगर परिषद में 44 साल बाद चुनाव: 22 में से 11 वार्ड आरक्षित, महिलाओं के लिए 9 सीटें
जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में 44 साल बाद चुनाव की तैयारी चल रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आरक्षण सूची जारी की है, जिसके तहत कुल 22 वार्डों मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। जहां तक जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव की बात करें तो यहां 44 साल के बाद अब चुनाव होगा।
पूर्व में जहां जुगसलाई को नगरपालिका के तौर पर जाना जाता था, बाद में यह जुगसलाई नगर परिषद हो चुका है। जुगसलाई नगर परिषद में चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आरक्षण की सूची जारी कर दी है।
जुगसलाई नगर परिषद के तहत कुल 22 वार्ड में से 11 वार्ड को आरक्षित घोषित किया गया है। इसके तहत वार्ड नंबर 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 अति पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आरक्षित है। वहीं वार्ड संख्या 13, 14, 18 को पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षित किया गया है।
वार्ड संख्या 2, 3, 4, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 को अनारक्षित सीट घोषित किया गया है। इसमें से महिलाओं के लिए 9 सीट आरक्षित है। जिसमें वार्ड संख्या 6, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21 और 22 महिला आरक्षित सीट होगी।
यानी वार्ड संख्या 6 और 10 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 की महिला ही चुनाव लड़ सकेंगी। वहीं वार्ड संख्या 13 में पिछड़ा वर्ग 2 की महिला ही चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा वार्ड संख्या 15, 19, 20, 21 और 22 में सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी।
यह भी पढ़ें- झारखंड में अफसरशाही हावी, भ्रष्टाचार बढ़ा; MP प्रदीप वर्मा बोले- बीजेपी से डरकर सरकार नहीं करा रही नगर निकाय चुनाव
यह भी पढ़ें- सरायकेला में सीएम की सुरक्षा ड्यूटी से लौट रहे जवानों की बस को डंपर ने मारी टक्कर, 30-35 घायल; 15-20 को गंभीर चोटें
यह भी पढ़ें- पलामू में प्रिंस खान का शूटर शाहरुख अली गिरफ्तार, सोना कारोबारी पर फायरिंग की साजिश नाकाम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।