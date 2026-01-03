सरायकेला में सीएम की सुरक्षा ड्यूटी से लौट रहे जवानों की बस को डंपर ने मारी टक्कर, 30-35 घायल; 15-20 को गंभीर चोटें

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सरायकेला में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम (शहीद दिवस) में सुरक्षा ड्यूटी निभाकर लौट रहे जवानों की बस शुक्रवार देर रात भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। पोटका के समीप एक तेज रफ्तार डंपर ने जवानों से भरी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

इस हादसे में मुसाबनी सीटीसी (कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर) के करीब 30 से 35 जवानों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 15-20 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद देर रात जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जोरदार टक्कर से मची चीख-पुकार मुसाबनी सीटीसी के प्रशिक्षु जवान सरायकेला में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में सीएम की सुरक्षा ड्यूटी के लिए गए थे। ड्यूटी खत्म करने के बाद शुक्रवार रात करीब 10 बजे जब जवानों की बस वापस मुसाबनी लौट रही थी, तभी पोटका के पास पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित हाईवा ने बस को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे लगभग सभी जवानों को झटके लगे और कई जवान अपनी सीट से गिर गए। घटना के वक्त बस में 30-35 जवान सवार थे और टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

कैंपस ले जाने के बाद भेजा गया एमजीएम दुर्घटना के बाद आनन-फानन में घायल जवानों को पहले सीटीसी कैंपस ले जाया गया। वहां स्थिति का जायजा लेने और प्राथमिक जांच के बाद गंभीर रूप से घायल करीब 15 से 20 जवानों को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। देर रात तक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में जवानों का इलाज चलता रहा। अस्पताल परिसर में भी अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।