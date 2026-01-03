झारखंड में अफसरशाही हावी, भ्रष्टाचार बढ़ा; MP प्रदीप वर्मा बोले- बीजेपी से डरकर सरकार नहीं करा रही नगर निकाय चुनाव
बुंडू, रांची में भाजपा ने 5 जनवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन की तैयारी बैठक की। राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड में अफसरशाही ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। जिले के बुंडू स्थित राधारानी मंदिर प्रांगण में भाजपा द्वारा 5 जनवरी को अनुमंडल कार्यालय बुंडू में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को ले तैयारी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बुंडू नगर मंडल अध्यक्ष सुबोध मुखर्जी ने की तथा संचालन भाजयुमो जिलाध्यक्ष विवेक जायसवाल ने किया।
बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सह भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते डॉ. प्रदीप वर्मा ने कहा राज्य में अफसरशाही हावी है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों (पार्षद, मेयर आदि) के न होने से नगर निकायों में मनमानी और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा सरकार भाजपा से डरी हुई है इसलिए नगर निकाय चुनाव जानबूझकर नहीं कराना चाहती है।
डॉ. प्रदीप वर्मा ने कहा दलीय आधारित चुनाव होने पर लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने कार्यकर्ताओं से धरना प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी वार्ड के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए।
बैठक को वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश उरांव ने भी संबोधित किया। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता रंजीत लाहेरी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह मुंडा, पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक दास, मंडल अध्यक्ष मेघनाथ महतो, अंबुज रजक, खगेश महतो, सुभाष महतो, महावीर सोनी, कालीचरण मुंडा, पूर्व मंडल अध्यक्ष धीरेंद्र नाथ महतो, बंटी चौधरी, कैलाश समेत कई लोग उपस्थित रहे।
वहीं, कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्ड 1 से भास्कर मुखर्जी, वार्ड 2 से चंदन मछुआ, विशाल कुमार, वार्ड 3 से कैलाश हलवाई, विशाल कुमार, वार्ड 4 से सुबोध मुखर्जी, वार्ड 5 से अर्जुन महतो, धीरेंद्र नाथ महतो, वार्ड 7 से आलोक दास, किरण देवी, वार्ड 8 से राजेश उरांव, वार्ड 9 से विवेकानंद जायसवाल, वार्ड 10 से रंजीत लाहेरी, वार्ड 12 से लक्ष्मण सिंह मुंडा एवं वार्ड 13 से महेश मुंडा शामिल रहे।
