पलामू में प्रिंस खान का शूटर शाहरुख अली गिरफ्तार, सोना कारोबारी पर फायरिंग की साजिश नाकाम

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात को नाकाम करते हुए गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर शाहरुख अली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित के पास से एक देसी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद की गई है। शाहरुख अली मेदिनीनगर में सोना कारोबारी रंजीत सोनी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग करने की फिराक में था। इस साजिश की पुष्टि पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने की है। उन्होंने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोका गया। पुलिस को देखकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जवानों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और गोली बरामद हुई। पूछताछ में उसकी पहचान मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला निवासी शाहरुख अली के रूप में हुई। एक करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग का था प्लान जांच में सामने आया कि सोना कारोबारी रंजीत सोनी से गैंगस्टर प्रिंस खान ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की साजिश रची गई थी। इससे पहले 25 दिसंबर को पुलिस ने प्रिंस खान के दो शूटर मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी को गिरफ्तार किया था। उनके पकड़े जाने के बाद प्रिंस खान ने शाहरुख अली से संपर्क किया था।

कुवैत से रची गई साजिश, भांजा आतिफ भी शामिल एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि शाहरुख अली का भांजा मोहम्मद आतिफ कुवैत में रहता है। वहीं से प्रिंस खान ने आतिफ के माध्यम से शाहरुख से संपर्क किया था। आतिफ के कहने पर शाहरुख ने 30 हजार रुपये में हथियार खरीदा था। सोशल मीडिया पर भी शाहरुख और आतिफ द्वारा प्रिंस खान से जुड़े पोस्ट साझा किए गए थे।