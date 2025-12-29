राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भावी इंजीनियरों को मंत्र, करुणा से जुड़ी तकनीक ही बनाएगी विकसित भारत, मानवता है सफलता का पैमाना

जासं, जमशेदपुर। तकनीकी चकाचौंध के इस दौर में मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को एनआइटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षा समारोह में भावी इंजीनियरों को जीवन और राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऊंची इमारतों, बड़े आर्थिक पैकेज और अत्याधुनिक मशीनों से ही विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं होता।

सच्चा विकास तभी संभव है, जब तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यदि इन नवाचारों में करुणा और संवेदना नहीं होगी तो विज्ञान विनाश का कारण भी बन सकता है।

उन्होंने चेताया कि बिना मानवीय दृष्टिकोण के किया गया आविष्कार केवल मशीन खड़ी कर सकता है, जबकि संवेदना से जुड़ा नवाचार समाज के लिए वरदान बनता है। राष्ट्रपति ने एनआइटी जमशेदपुर के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व का उल्लेख करते हुए छात्रों को सफलता की नई परिभाषा समझाई।

प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी से नहीं मापा जाना चाहिए सफलता

उन्होंने कहा कि सफलता को केवल बड़े पैकेज, ऊंचे पद या प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी से नहीं मापा जाना चाहिए। असली सफलता यह है कि आपके ज्ञान, कौशल और नवाचार से कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया।

समारोह के दौरान एक हल्के-फुल्के लेकिन गहरे संदेश वाला क्षण भी देखने को मिला। जब स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए तालियां अपेक्षाकृत कम बजीं, तो राष्ट्रपति ने मुस्कराते हुए कहा, देना है तो लेना है। आज आप दूसरों के लिए ताली बजाएंगे, तभी कल आपके लिए भी तालियां बजेंगी।

शिक्षा, उद्योग और राष्ट्र निर्माण के लिए टीमवर्क जरूरी

यह टिप्पणी केवल हास्य नहीं, बल्कि टीमवर्क, सहयोग और सामूहिक सफलता का संदेश थी, जो शिक्षा, उद्योग और राष्ट्र निर्माण तीनों के लिए अनिवार्य है।

राष्ट्रपति ने साइबर अपराध, ई-कचरा और तकनीक के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीक का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं, बल्कि विकास और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने अंत्योदय की भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिले।



