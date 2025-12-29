राष्ट्रपति की थाली में लौकी-टमाटर, भिंडी भुजिया संग सजा रेड राइस और रागी रोटी, ठेकुआ ने घोली मिठास

जासं, जमशेदपुर। करनडीह के कार्यक्रम में जनता से रूबरू होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सर्किट हाउस में परिवार के साथ बेहद सादगीपूर्ण लेकिन विशिष्ट भोजन का आनंद लिया। गोलमुरी स्थित विवांता होटल की ओर से तैयार किए गए इस विशेष लंच में राष्ट्रपति की सेहत और उनकी पसंद का खास ख्याल रखा गया।

शाही पनीर की जगह रेड राइस, रागी रोटी और लौकी-टमाटर जैसी सब्जियों को प्राथमिकता दी गई, जिसने राष्ट्रपति को घर के भोजन जैसा एहसास कराया। बेहद आत्मीय और पारिवारिक माहौल देखने को मिला करनडीह से लौटने के बाद राष्ट्रपति का काफिला सीधा सर्किट हाउस पहुंचा, जहां लंच के दौरान एक बेहद आत्मीय और पारिवारिक माहौल देखने को मिला। राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी और बैंक अधिकारी इतिश्री मुर्मू साये की तरह मौजूद रहीं, जो मां के हर महत्वपूर्ण दौरे में उनके साथ नजर आती हैं।

लंच टेबल पर ओड़िशा के मयूरभंज से विशेष रूप से आए राष्ट्रपति के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू और उनकी पत्नी सकरमणि टुडू (चुडा सकरा टुडू) भी शामिल थे। परिवार के अलावा राष्ट्रपति की कोर टीम ने भी यहां भोजन किया, जिसमें उनकी सचिव और इसी साल अगस्त में जिम्मेदारी संभालने वाली वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति उमाशंकर समेत सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

ताजगी भरे नारियल पानी और तरबूज के जूस से हुई शुरुआत गोलमुरी के होटल विवांता ने राष्ट्रपति के लिए जो मेनू तैयार किया था, उसकी शुरुआत ताजगी भरे नारियल पानी और तरबूज के जूस से हुई। स्टार्टर के रूप में इलायची और सूखे मेवों की खुशबू वाले दही के कबाब और स्पिनच कार्न चीज रोल परोसे गए।

इसके साथ ही धनिए की महक वाला टमाटर का शोरबा और मल्टीग्रेन ब्रेड रोल भी जायके में शामिल था। मुख्य भोजन में राष्ट्रपति ने पौष्टिकता और पारंपरिक अनाज को प्राथमिकता दी। मल्टीग्रेन रोटी मेनू का मुख्य आकर्षण उनकी थाली में सामान्य चावल की जगह खास रेड राइस और जीरा पीस पुलाव परोसा गया। रोटियों में भी सेहतमंद रागी रोटी और मल्टीग्रेन रोटी मेनू का मुख्य आकर्षण रहीं। सब्जियों के चयन में घर जैसा स्वाद देने की पूरी कोशिश की गई। शाही अंदाज वाले कच्चे केले के कोफ्ते और शाही पनीर के साथ-साथ लौकी-टमाटर की ब्रेज्ड सब्जी, भिंडी-आलू भुजिया और मूंग दाल तड़का परोसा गया। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्प्राउट्स और ग्रीन सलाद में नींबू, चाट मसाला या काला नमक का प्रयोग नहीं किया गया था।

डेजर्ट में खजूर के गुड़ से बना विशेष गुड़ रसगुल्ला भोजन का समापन पूर्वी भारत की पारंपरिक मिठास के साथ हुआ। डेजर्ट में खजूर के गुड़ से बना विशेष गुड़ रसगुल्ला और नारियल भरी दूध पुली (दूध पीठा) परोसी गई, जिसने भोजन के स्वाद को दोगुना कर दिया।