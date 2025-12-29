कड़ी सुरक्षा के बीच जमशेदपुर पहुंचीं President द्रौपदी मुर्मू, 45 गाड़ियों के काफिले के साथ हुईं रवाना

ओल चिकी के अक्षरों में बसती है हमारी आत्मा

संताली भाषा की अपनी लिपि 'ओल चिकी' के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश दिया। जमशेदपुर के करनडीह में आयोजित भव्य शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि लिपि केवल लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि किसी भी समाज की आत्मा और उसकी अस्मिता का प्रतीक होती है।

उन्होंने पंडित रघुनाथ मुर्मू के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उनके विजन ने संताल समाज को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। समारोह को संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 1925 में जब पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इस लिपि का आविष्कार किया था, तब उन्होंने आने वाली कई शताब्दियों का भविष्य लिख दिया था।

गुरु गोमके को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

उन्होंने गुरु गोमके के योगदान को अतुलनीय बताते हुए कहा कि संताली समाज आज अगर गर्व के साथ सिर उठाकर खड़ा है, तो उसमें ओल चिकी लिपि का सबसे बड़ा योगदान है। राष्ट्रपति ने भावुक होते हुए कहा कि एक आदिवासी समाज की बेटी होने के नाते इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी अत्यंत सुखद है।



राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना उनकी प्रतिभा को निखारने का सबसे सशक्त जरिया है। उन्होंने आह्वान किया कि संताली समाज अपनी लिपि का उपयोग न केवल बोलचाल में, बल्कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी करे।