‘जानाम आयोय रेंगेज रेहं…’, जमशेदपुर में भावुक हुईं राष्ट्रपति मुर्मू, गीत गुनगुनाया तो गूंज उठीं तालियां

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के करनडीह में आयोजित ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भावुक और मानवीय स्वरूप देखने को मिला। अपने संबोधन के दौरान जब राष्ट्रपति ने संताली और ओड़िया साहित्य की पंक्तियों को गुनगुनाया, तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

राष्ट्रपति ने गीतों और साहित्य के माध्यम से मातृभाषा, लिपि और सांस्कृतिक पहचान के महत्व को बेहद सरल लेकिन गहरे शब्दों में प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति ने ओल चिकी लिपि के जनक गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की लिखी संताली पंक्तियों को लयबद्ध स्वर में प्रस्तुत किया-

‘जानाम आयोय रेंगेज रेहं, उनी गेय हा:रा-हा।

जानाम रड़दो निधान रेहं, अना तेगे मारांग-आ।’



इन पंक्तियों का भावार्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक गरीब मां अपने बच्चे को कठिन परिस्थितियों में भी पालकर बड़ा करती है, वैसे ही हमारी मातृभाषा चाहे कितनी भी सीमित क्यों न हो, हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। मातृभाषा ही व्यक्ति को पहचान और आत्मबल देती है।



