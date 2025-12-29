Ol chiki संताल समाज की आत्मा, इसके विस्तार से मजबूत होगी सांस्कृतिक अस्मिता: हेमंत सोरेन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताली लिपि ओल चिकी को संताल समाज की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान का आधार बताते हुए कहा कि जिस समाज की अपनी भाषा और लिपि नहीं होती, उसकी पहचान मिटने में देर नहीं लगती। वे सोमवार को जमशेदपुर के करनडीह में आयोजित ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उन्होंने संताली भाषा की शक्ति, उसके ऐतिहासिक संघर्ष और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने संताली लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि ओल चिकी केवल अक्षरों का समूह नहीं है, बल्कि यह संताल समाज की आत्मा, चेतना और स्वाभिमान का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि सौ वर्ष पूर्व बोया गया यह बीज आज एक सशक्त सांस्कृतिक वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं व्यापक हैं। आज जब कई भाषाएं और बोलियां विलुप्ति की कगार पर हैं, तब संताल समाज ने अपनी भाषा और लिपि को सहेज कर एक मिसाल कायम की है।



भाषा ही समाज की सबसे बड़ी शक्ति

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाषा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह समाज को एक सूत्र में बांधती है और उसकी पहचान को स्थायित्व देती है।

उन्होंने कहा कि ओल चिकी लिपि ने संताल समाज को न केवल सांस्कृतिक रूप से एकजुट किया है, बल्कि उसे वैश्विक पहचान भी दिलाई है। संताली भाषा का भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होना इसी संघर्ष और समर्पण का परिणाम है।

यह भी पढ़ें- कड़ी सुरक्षा के बीच जमशेदपुर पहुंचीं President द्रौपदी मुर्मू, 45 गाड़ियों के काफिले के साथ हुईं रवाना