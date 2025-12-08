Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gas Leak in Dhanbad: गैस रिसाव में मरने वालों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने किया एलान

    By ASHISH KUMAR AMBASTHAEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    धनबाद के केंदुआ राजपूत बस्ती में गैस रिसाव के कारण दो महिलाओं की मृत्यु हो गई, जिसके बाद झारखंड सरकार ने तत्परता दिखाते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गैस रिसाव में दो लोगों की मौत। फाइल फोटो

    आशीष अंबष्ठ, धनबाद। बीसीसीएल पुटकी बलिहारी एरिया की केंदुआ राजपूत बस्ती में गैस रिसाव में दो महिलाओं की मौत के मामले पर झारखंड सरकार बेहद गंभीर है।

    आपदा प्रबंधन मंत्री झारखंड सरकार इरफान अंसारी ने रविवार को दैनिक जागरण को बताया कि मरने वाली महिलाओं के स्वजन को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मालूम हो कि गैस रिसाव की चपेट में आकर राजपूत बस्ती की ललिता देवी व प्रियंका कुमारी की मौत हो गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री ने बताया कि बताया कि आपदा मंत्रालय ने उपायुक्त धनबाद से रिपोर्ट मंगाई है। उसका अध्ययन कर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र बीसीसीएल के अधीन है। बीसीसीएल को जिला प्रशासन के साथ मिलकर नागरिकों की सुरक्षा तथा संभावित शिफ्टिंग उपायों पर जल्द काम करना चाहिए।

    आपदा विभाग ने भी केंदुआ, राजपूत बस्ती के आसपास काम शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि कई लोग गैस की चपेट में आए हैं। उनका इलाज बीसीसीएल व जिले के विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है।

    मंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य के मद्देनजर क्या काम हो रहा है, इस बारे में विभागीय सचिव से जानकारी ली है। इस पर सरकार निगरानी रख रही है। उपायुक्त से हर दिन की रिपोर्ट ले रहे।

    यह भी पढ़ें- दो महिलाओं की मौत के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, गैस रिसाव वाले इलाके में मेडिकल टीम तैनात

    यह भी पढ़ें- Dhanbad Gas Leak: धनबाद के 5 इलाकों में गैस रिसाव, एक महिला की मौत, 2 दर्जन बीमार; 1 हजार लोगों पर असर

    यह भी पढ़ें- Dhanbad News: संकट में राजपूत बस्ती के बाशिंदों की जान, पानी और जहरीली गैस से भरा 1.75 किमी खोखला क्षेत्र 

    यह भी पढ़ें- Dhanbad News: 'राजपूत बस्ती बेहद खतरनाक, लोग पहले अपनी जान बचाएं', कोयला मंत्रालय की चेतावनी