Gas Leak in Dhanbad: गैस रिसाव में मरने वालों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने किया एलान

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। बीसीसीएल पुटकी बलिहारी एरिया की केंदुआ राजपूत बस्ती में गैस रिसाव में दो महिलाओं की मौत के मामले पर झारखंड सरकार बेहद गंभीर है। आपदा प्रबंधन मंत्री झारखंड सरकार इरफान अंसारी ने रविवार को दैनिक जागरण को बताया कि मरने वाली महिलाओं के स्वजन को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मालूम हो कि गैस रिसाव की चपेट में आकर राजपूत बस्ती की ललिता देवी व प्रियंका कुमारी की मौत हो गई थी।

मंत्री ने बताया कि बताया कि आपदा मंत्रालय ने उपायुक्त धनबाद से रिपोर्ट मंगाई है। उसका अध्ययन कर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र बीसीसीएल के अधीन है। बीसीसीएल को जिला प्रशासन के साथ मिलकर नागरिकों की सुरक्षा तथा संभावित शिफ्टिंग उपायों पर जल्द काम करना चाहिए।