Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanbad News: 'राजपूत बस्ती बेहद खतरनाक, लोग पहले अपनी जान बचाएं', कोयला मंत्रालय की चेतावनी

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    कोयला मंत्रालय ने धनबाद की राजपूत बस्ती को खतरनाक घोषित करते हुए निवासियों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने लोगों से अपनी जान बच ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     केंदुआ में जहरीली गैस का रिसाव। फाइल फोटो

    जागरण टीम, धनबाद। झरिया के केंदुआ में जहरीली गैस का रिसाव थम नहीं रहा है। इसके चलते प्रभावित क्षेत्र के करीब 25 हजार लोग दहशत में हैं। जिला प्रशासन व कोल इंडिया की जांच टीम को स्थानीय लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इधर कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा ने जागरण को बताया कि रिपोर्ट के अनुसार केंदुआडीह राजपूत बस्ती का इलाका बेहद खतरनाक है। पहले लोग यहां से हटकर अपनी जान बचाएं।

    रोजगार की बात है तो इस दिशा में पहल हो रही है। शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों के करीब 100 लोग दो बसों से पुनर्वास स्थल बेलड़िया व करमाटांड़ गए। बिना मुआवजा व रोजगार के क्षेत्र खाली न करने की आवाज उठा रहे लोगों ने इन बसों को रोककर विरोध किया।

    बीसीसीएल ने किया मदद का वादा

    पुटकी के अंचलाधिकारी विकास आनंद ने उनको शांत करा बसों को रवाना किया। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि केंदुआडीह मिडिल स्कूल और दुर्गा मंदिर मैदान में 200-200 लोगों की क्षमता वाले दो बड़े टेंट बनाए हैं।

    यह भी दावा किया है जेआरडीए के सहयोग से 90 प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया टाउनशिप में स्थानांतरित किया जा रहा है। शनिवार को यहां पहुंची प्रशासन की टीम ने गैस के कारण मरने वाली प्रियंका व ललिता देवी के स्वजन से भेंट की।

    इसके बाद टीम राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, नया धौड़ा और पांच नंबर बस्ती का दौरा किया। केंदुआडीह थाना प्रभारी से बात कर थाना परिसर के पास गैस रिसाव स्थल को देखा।

    यह भी पढ़ें- Jharkhand News: राजपूत बस्ती के गैस पीड़ितों फ्री में होगा इलाज, BCCL ने किया मेडिकल टास्क फोर्स का गठन

    यह भी पढ़ें- 1911 से रह रहे परिवार विस्थापन को मजबूर, 30,000 लोगों के लिए 'कुआं और खाई' की स्थिति; जहरीली गैस से दो मौतें

    यह भी पढ़ें- जहरीली गैस से दो महिला की माैत पर Coal Ministry का बड़ा एक्शन, महाप्रबंधक निलंबित; बीसीसीएल करेगी सुरक्षा मानकों की समीक्षा