Dhanbad News: 'राजपूत बस्ती बेहद खतरनाक, लोग पहले अपनी जान बचाएं', कोयला मंत्रालय की चेतावनी

जागरण टीम, धनबाद। झरिया के केंदुआ में जहरीली गैस का रिसाव थम नहीं रहा है। इसके चलते प्रभावित क्षेत्र के करीब 25 हजार लोग दहशत में हैं। जिला प्रशासन व कोल इंडिया की जांच टीम को स्थानीय लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है।

इधर कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा ने जागरण को बताया कि रिपोर्ट के अनुसार केंदुआडीह राजपूत बस्ती का इलाका बेहद खतरनाक है। पहले लोग यहां से हटकर अपनी जान बचाएं। रोजगार की बात है तो इस दिशा में पहल हो रही है। शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों के करीब 100 लोग दो बसों से पुनर्वास स्थल बेलड़िया व करमाटांड़ गए। बिना मुआवजा व रोजगार के क्षेत्र खाली न करने की आवाज उठा रहे लोगों ने इन बसों को रोककर विरोध किया।

बीसीसीएल ने किया मदद का वादा पुटकी के अंचलाधिकारी विकास आनंद ने उनको शांत करा बसों को रवाना किया। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि केंदुआडीह मिडिल स्कूल और दुर्गा मंदिर मैदान में 200-200 लोगों की क्षमता वाले दो बड़े टेंट बनाए हैं।