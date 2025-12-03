Language
    Dhanbad Gas Leak Incident: जहरीली गैस रिसाव से मौत का साया-पक्षी तड़पकर गिरे, लोग बेचैन, हालात नियंत्रित करने में जुटा प्रशासन

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    Dhanbad Gas Leak Incident: धनबाद के केंदुआ में गैस रिसाव से स्थिति गंभीर हो गई है। पंक्षी मरने लगे हैं और दो दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। लगभग ...और पढ़ें

    मरे हुए तोते को दिखाता युवक और जांच करती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। BCCL Gas Leak Incident:केंदुआ में बुधवार को जमीनी गैस रिसाव होने के कारण पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस गैस रिसाव से करीब एक हजार से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है और दो दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए हैं। इन सभी को आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

    बीसीसीएल की कोयला परियाजना इलाके में घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद बीसीसीएल की सेफ्टी टीम पहुंची और जांच शुरू कर दिया है। हालांकि गैस को लेकर बीसीसीएल की ओर से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस भी कैंप कर रही है।

    वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक एंबुलेंस को तैनात किया गया है। गैस रिसाव केंदुआडीह थाना के पीछे का इलाका समेत राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, पांच नंबर समेत अन्य आसपास के क्षेत्र में हुआ। धरती फटी और उसमें से गैस निकलने लगा।

    गैस के कारण आसपास के बच्चे बेहोश हो गए। पक्षियों की मौत हो गई और कई लोगों ने उल्टी की शिकायत भी की। आनन-फानन में इन लोगों को उनके परिजन लेकर आसपास के डाक्टरों और निजी अस्पतालों में लेकर पहुंचे। स्थानीय निवासी टिंकू अंसारी ने बताया कि इलाके में कई लोग अचानक बीमार हो गए हैं।

    रामकिशन ने बताया कि गैस के प्रभाव से उनका पालतू तोता भी मर गया। महेश गोस्वामी ने बताया कि उनकी बच्ची घर से निकलते ही चक्कर खाकर गिर गई। अस्पताल में डाक्टरों ने बताया कि उसे जहरीली गैस का असर हुआ है।

    बीसीसीएल गेस्ट हाउस से हो रहा गैस रिसाव : इधर घटना की जानकारी मिलते ही केंदुआडीह थाना पुलिस भी सक्रिय हो गई और बीसीसीएल प्रबंधन को मामले की सूचना दी गई। सूचना पर टीम पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दिया। टीम गैस डिटेक्टर मशीन जांच की।

    प्रारंभिक अनुमान के अनुसार गैस निकलने का स्थान थाना के समीप स्थित जीएम गेस्ट हाउस और इसके आसपास का इलाका बताया गया। बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया सेफ्टी आफिसर तुषारकांत ने बताया कि कई जगहों पर गैस होने की आशंका है। गैस का प्रतिशत अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन गैस का दुर्गंध काफी ज्यादा है।

    अधिकारी इसे उच्च स्तर पर रिपोर्ट कर रहे हैं और रिसाव बंद करने की तैयारी की जा रही है। वहीं बीसीसीएल एजेंट लखन लाल बरनवाल ने कहा कि गैस की लोकेशन की पहचान का प्रयास जारी है। जैसे ही स्रोत मिलेगा, उसे भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा। डिटेक्टर मशीन से जांच चल रही है।

    विधायक पहुंचे घटना स्थल : घटना की सूचना मिलने के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा पहुंचे और प्रभावित इलाके का दौरा किया। उन्होंने तत्काल उपायुक्त आदित्य रंजन से वार्ता की और तत्काल राहत कार्य चलाने की मांग की।

    प्रशासनिक अधिकारी नदारद : घटना स्थल बीसीसीएल के कमांड क्षेत्र में आता है। घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से इलाके को तत्काल खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहीं लाउडस्पीकर से घोषणा भी की जा रही है।

    हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिला प्रशासन को कोई भी अधिकारी यहां मौजूद नहीं है। केवल केंदुआडीह पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात हैं।