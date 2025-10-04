Language
    तवी नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों ने निकाला अनोखा तरीका, ऑटो को कंधे पर उठाकर नदी पार करने का हैरतअंगेज तरीका!

    By Sher Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:18 PM (IST)

    ऊधमपुर के बंत गांव में तवी नदी पर बना पुल टूटने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए ऑटो को कंधों पर उठाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। 26 अगस्त को बाढ़ में पुल बह गया था जिससे कई पंचायतों का संपर्क टूट गया है।

    ग्रामीण अस्थायी पुल और सेना की मदद से बैली पुल बनाने की मांग कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बंत गांव में तवी नदी पर बने पुल के बाढ़ की भेंट चढ़ जाने से ग्रामीणों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है।

    हालात यह बन गए है कि लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गांव में फंसे ऑटो को अपने कंधों पर उठा कर तवी नदी को पार कर राजमार्ग तक पहुंचा रहे है। इसके साथ हर रोज ग्रामीण जान जोखिम में डाल कर तवी नदी को पार करके शहर व अपने घरों की तरफ जा रहे है। अभी तक इस स्थान पर तवी नदी को पार करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।

    आपको बता दें कि 26 अगस्त को जिला ऊधमपुर में बारिश ने बहुत ज्यादा कहर बरसाया था और इसी दौरान तवी नदी में आई बाढ़ में राजमार्ग के साथ जुड़ने वाला बंत पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। इससे करीब 10 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय के साथ कट गया था और अभी तक यह संपर्क कटा ही हुआ है।

    ऑटो को कंधे पर उठा कर तवी नदी को किया पार

    कई यात्री वाहन ग्रामीण इलाकों में फंसे हुए है। कई ऑटो ग्रामीण इलाकों में फंसे हुए हैं और ग्रामीणों ने ऑटो को कंधे पर उठा कर तवी नदी को पार करना शुरू किया है। शनिवार को ग्रामीणों ने दो ऑटो का कंधों पर उठा कर तवी नदी को पार करके राजमार्ग तक पहुंचाया और फिर काम करना शुरू किया गया है।

    करीब 15 ग्रामीणों ने मिलकर ऑटो को कंधों पर उठाने का काम किया। इस दौरान सभी जय श्री राम के जयघोष लगाते नजर आए। तवी नदी के अंदर चलते समय कई बार ग्रामीणों का संतुलन भी बिगड़ा, लेकिन फिर सभी ने हिम्मत करके संतुलन बना कर तवी नदी को पार किया।

    महिलाओं को नदी पार करवाने के लिए दो लोग काम कर रहे

    ग्रामीणों को केवल तवी नदी के अंदर ही मुश्किल नहीं हुई, बल्कि तवी नदी से बाहर निकल कर पत्थरों के बीच चलना उससे भी मुश्किल था। हर रोज सैकड़ों ग्रामीण जान जोखिम में डाल कर तवी नदी को पार करके आवाजाही कर रहे है। महिलाओं को तवी नदी को पार करवाने के लिए दो लोग काम कर रहे है।

    हर रोज महिलाओं को पकड़ कर तवी नदी को पार करवाया जा रहा है। पंकज कुमार, देस राज व अन्य ग्रामीणों का कहना है कि पुल के बह जाने से हमारी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी तक प्रशासन व सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।

    प्रशासन को कम से कम पैदल चलने के लिए तो एक अस्थायी फुट ब्रिज तैयार करके राहत प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही सेना की मदद से काम से बैली पुल का तो निर्माण किया जा सकता है।