मां वैष्णो के दरबार में उमड़े श्रद्धालु, अब तीन दिनों तक यात्रा स्थगित; श्राइन बोर्ड ने दिया ये बड़ा अपडेट

वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा उत्साह से चल रही है पर मौसम विभाग की चेतावनी के कारण श्राइन बोर्ड ने 5 से 7 अक्टूबर तक यात्रा स्थगित कर दी है। शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भवन की ओर रवाना हुए। यात्रा स्थगित होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहा। श्राइन बोर्ड ने 8 अक्टूबर से यात्रा फिर शुरू करने की जानकारी दी है।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम तथा भारी बारिश की दी गई चेतावनी को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 5 अक्टूबर यानी कि कल से आगामी 7 अक्टूबर तक मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित रखने का फैसला लिया है। जिसको लेकर शनिवार को बड़ी संख्या मे श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन की ओर और रवाना हुए।

श्रद्धालु दिनभर कटड़ा में अपना पंजीकरण करवाने के बाद परिवार के साथ लगातार भवन की ओर प्रस्थान करते रहे। शनिवार शाम को आधार शिविर कटड़ा पहुंचे श्रद्धालु हालांकि, कटड़ा में ही विश्राम करना चाहते थे। परंतु यात्रा स्थगित होने की खबर पाने के बाद सीधे भवन की ओर और रवाना हुए। शनिवार को मौसम दिनभर सुहावना बना रहा हालांकि, दिन में अधिकांश समय धूप खिली रही पर लगातार ठंडी हवाएं चलती रहीं।

बुकिंग कैंसिल करवा रहे श्रद्धालु श्रद्धालुओं को दिनभर हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा आदि सुविधाओं के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाए भी लगातार उपलब्ध होती रही श्रद्धालु इन सभी सेवाओं का लाभ उठाते हुए मां वैष्णो देवी की यात्रा करते रहे। आगामी तीन दिनों तक मां वैष्णो देवी की यात्रा मौसम की बेरुखी के कारण स्थगित रहेगी। जिसको लेकर इन तीन दिनों में कटड़ा में एडवांस्ड बुकिंग करवा कर आने वाले श्रद्धालुओं ने मजबूरन अपनी बुकिंग कैंसिल करवा ली है। क्योंकि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से स्थगित रहेगी।

श्राइन बोर्ड ने दी ये जानकारी जिसकी जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहले ही दे चुका है। क्योंकि इन तीन दिनों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है जिसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने तीन दिन के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी है और आगामी 8 अक्टूबर से श्राइन बोर्ड द्वारा मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा।