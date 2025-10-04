जम्मू-कश्मीर में रेलवे की बड़ी परियोजना, जम्मू से जालंधर तक बनेगा तीसरा ट्रैक, यात्रियों को होगा यह लाभ

भारतीय रेलवे जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। जम्मू से जालंधर तक तीसरी रेल लाइन बनने से रेल यातायात बेहतर होगा। यह परियोजना कश्मीर तक रेल सेवा के विस्तार में सहायक होगी। तीसरी लाइन से यात्री और मालगाड़ियों का संचालन सुधरेगा जिससे यात्रा समय और लागत कम होगी। अनुमानित लागत 5600 करोड़ रुपये है और यह 240 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी।

दिनेश महाजन, जागरण, जम्मू। भारतीय रेलवे जम्मू-कश्मीर में अपने ढांचे को लगातार मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। रेलवे ने जम्मू से पंजाब के जालंधर तक नई तीसरी रेल लाइन बिछाने का फैसला लिया है, जिससे इस क्षेत्र में रेल यातायात को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस परियोजना के पूरा होने के बाद जम्मू से जालंधर रेल सेक्शन तीन ट्रैक वाला सेक्शन बन जाएगा, जिससे रेल यातायात में वृद्धि होगी और यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान में जम्मू-जालंधर रेल मार्ग दोहरी पटरी (डबल ट्रैक) वाला सेक्शन है, जिस पर लगातार बढ़ते रेल यातायात का दबाव देखा जा रहा है।

ट्रेनों के संचालन में संतुलन स्थापित होगा तीसरी लाइन के निर्माण से माल-गाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन में संतुलन स्थापित होगा, जिससे यात्रा समय और परिचालन लागत दोनों में सुधार आएगा। रेलवे अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के परिवहन नेटवर्क को एक नई दिशा देगी। आने वाले वर्षों में इस तीसरी रेल लाइन के बन जाने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि जम्मू क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक रूप से और भी मजबूत स्थिति में होगा।