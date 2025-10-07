प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से खिल उठी कश्मीर घाटी, 6 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी पहुंचे, जल्द बनाएं घूमने का प्लान

कश्मीर घाटी में प्रवासी पक्षियों का आगमन हो रहा है जिससे यहां का दृश्य मनमोहक हो गया है। होकरसर वुलर झील जैसे वेटलैंड्स में लाखों पक्षी पहुंचे हैं जिनमें मल्लार्ड और ग्रेलेग गीज शामिल हैं। ये पक्षी साइबेरिया और यूरोप से आते हैं। वन्यजीव संरक्षण विभाग इनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में प्रवासी पक्षियों का आगमन जोरों पर है। कश्मीर घाटी इन आकर्षित प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से खिल उठी है। यह दृश्य वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अगर आप कश्मीर घाटी आने का मन बना रहे हैं तो जल्द प्रोग्राम तय कर लें। हर साल की तरह इस साल भी कश्मीर के विभिन्न वेटलैंड्स जैसे होकरसर, शातलाम, शालबग, और वुलर झील में छह लाख से अधिक प्रवासी पक्षियों का आगमन हो चुका है जबकि इनके आने का सिलसिला जारी है। अभी तक पहुंचे प्रवासी पक्षियों में मल्लार्ड, ग्रेलेग गीज, पिंटेल्स, शॉवलर्स और कॉर्मोरेंट्स जैसे प्रमुख हैं।

कश्मीर में वेटलैंड्स की भूमिका वेटलैंड्स इन पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है, जहां वे अपनी प्राकृतिक गतिविधियों को बेरोकटोक कर सकते हैं। कश्मीर के वेटलैंड्स न केवल पक्षियों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक स्थल हैं। यहां आने वाले पर्यटक इन पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।