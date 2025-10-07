Language
    कश्मीर में बर्फबारी के बाद पर्यटन उद्योग में नई उम्मीदें, सीजन के लिए बंपर शुरुआत का रास्ता तैयार

    By raziya noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    कश्मीर में अक्टूबर में हुई बर्फबारी ने पर्यटन उद्योग को नई उम्मीद दी है। गर्मियों की सुस्ती के बाद यह बर्फबारी सर्दियों में पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और बुकिंग में सुधार होगा। गुलमर्ग घूमने आए पर्यटक भी बर्फबारी से काफी खुश हैं।

    कश्मीर में बर्फबारी ने दिए पॉजिटव विंटर टूरिजम के संकेत।

    जागरण संवाददाता, जागरण, श्रीनगर। अक्टूबर में हुई बर्फबारी ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग में नई उम्मीदें जगा दी हैं। गर्मियों में पर्यटन सीजन की सुस्ती के बाद, बर्फबारी ने सर्दियों में पर्यटकों के कश्मीर लौटने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

    पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि शुरुआती बर्फबारी सर्दियों में पर्यटन सीजन के लिए बंपर शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी और आने वाले हफ्तों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा करेगी।

    पर्यटन उद्योग में उत्साह

    शिकारा एसोसिएशन के अध्यक्ष वली मोहम्मद ने कहा कि मौसम में बदलाव ने उनकी उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। पर्यटकों की संख्या अभी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन ऊपरी इलाकों में बर्फबारी निश्चित रूप से पर्यटकों को घाटी लौटने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हाउसबोट एसोसिएशन के अध्यक्ष मंज़ूर पख्तून ने कहा कि अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले महीनों को लेकर वे सकारात्मक हैं।

    पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद

    टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों ने कहा कि मांग में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और कई लोगों को उम्मीद है कि मौसम सामान्य होने पर बुकिंग में बढ़ोतरी होगी। श्रीनगर के एक ट्रैवल एजेंट लतीफ अहमद ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से पूछताछ में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। कई पर्यटक अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले बर्फबारी के बारे में अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं।

    होटल व्यवसायियों में भी उत्साह

    होटल व्यवसायी भी आगे एक व्यस्त मौसम को लेकर आशान्वित हैं। श्रीनगर के एक अन्य होटल व्यवसायी आबिद गनई ने कहा कि कश्मीर पर्यटन के लिए सर्दियां एक खास समय है और समय से पहले बर्फबारी हमेशा एक अच्छा संकेत होती है। दिसंबर और जनवरी के लिए उनकी बुकिंग अभी खाली है, लेकिन निचले इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही बुकिंग में तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

    पर्यटन विभाग के आंकड़े

    पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल अप्रैल से सितंबर तक 5,64039 पर्यटकों ने पहलगाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद संख्या में गिरावट आई लेकिन धीरे-धीरे बढ़ी। अधिकारी ने कहा कि पिछले छह महीनों में 2,08122 घरेलू, 2864 विदेशी और 3,53053 पर्यटकों ने पहलगाम का दौरा किया।

    पर्यटकों का अनुभव

    देश भर से आए पर्यटकों के लिए, जिनमें से कई पहली बार गुलमर्ग आए थे, के लिए वहां हुई बर्फबारी एक सुखद आश्चर्य की तरह थी। उन्होंने प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट को बर्फ से ढका देखकर खुशी जताई। बर्फ से ढकी ढलानों का आनंद लेते हुए एक उत्साहित पर्यटक रजत बख्शी ने कहा कि उन्हें अक्टूबर में बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। यह जादुई लग रहा है - मैं इसे देखने के लिए बहुत भाग्यशाली हूं।