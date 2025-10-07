कश्मीर में बर्फबारी के बाद पर्यटन उद्योग में नई उम्मीदें, सीजन के लिए बंपर शुरुआत का रास्ता तैयार

कश्मीर में अक्टूबर में हुई बर्फबारी ने पर्यटन उद्योग को नई उम्मीद दी है। गर्मियों की सुस्ती के बाद यह बर्फबारी सर्दियों में पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और बुकिंग में सुधार होगा। गुलमर्ग घूमने आए पर्यटक भी बर्फबारी से काफी खुश हैं।

जागरण संवाददाता, जागरण, श्रीनगर। अक्टूबर में हुई बर्फबारी ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग में नई उम्मीदें जगा दी हैं। गर्मियों में पर्यटन सीजन की सुस्ती के बाद, बर्फबारी ने सर्दियों में पर्यटकों के कश्मीर लौटने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों ने कहा कि मांग में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और कई लोगों को उम्मीद है कि मौसम सामान्य होने पर बुकिंग में बढ़ोतरी होगी। श्रीनगर के एक ट्रैवल एजेंट लतीफ अहमद ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से पूछताछ में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। कई पर्यटक अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले बर्फबारी के बारे में अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं।