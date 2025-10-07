बारिश और खराब मौसम के कारण मां वैष्णो देवी यात्रा पर लगा ब्रेक, जानें कब तक होगी सुचारु?

माता वैष्णो देवी की यात्रा खराब मौसम के कारण तीसरे दिन भी स्थगित रही। कटड़ा में हजारों श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू होने की संभावना है। श्रद्धालुओं को मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है और प्रशासन यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है।

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा खराब मौसम और बारिश के कारण लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रही। कटड़ा में रुके 2000 से 3000 श्रद्धालु यात्रा सुचारु होने का इंतजार कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि मौसम में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है।

मौसम की स्थिति बीते सोमवार को तड़के से लेकर देर रात्रि तक लगातार बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलती रहीं। इसके कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। मंगलवार सुबह मौसम में सुधार हुआ लेकिन त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट लगा रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा।

बिहार से आए श्रद्धालु मनोज कुमार ने कहा कि वह मां वैष्णो के दरबार में हाजरी लगाने के बाद ही वापस लौटेंगे। कटड़ा में रहने की कोई परेशानी नहीं है। खाने-पीने की निश्शुल्क व्यवस्था है। यात्रा सुचारु होने की संभावना श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि मौसम में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है। संभावना है कि बुधवार यानी 8 अक्टूबर को यात्रा सुचारु हो सकती है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

श्रद्धालुओं की परेशानी, प्रशासन की तैयारियां श्रद्धालुओं का कहना है कि वे कई दिनों से यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यात्रा सुचारु होगी और वे मां वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे।