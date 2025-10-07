Language
    बारिश और खराब मौसम के कारण मां वैष्णो देवी यात्रा पर लगा ब्रेक, जानें कब तक होगी सुचारु?

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    माता वैष्णो देवी की यात्रा खराब मौसम के कारण तीसरे दिन भी स्थगित रही। कटड़ा में हजारों श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू होने की संभावना है। श्रद्धालुओं को मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है और प्रशासन यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है।

    खराब मौसम वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी रुकी

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा खराब मौसम और बारिश के कारण लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रही। कटड़ा में रुके 2000 से 3000 श्रद्धालु यात्रा सुचारु होने का इंतजार कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि मौसम में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है।

    मौसम की स्थिति

    बीते सोमवार को तड़के से लेकर देर रात्रि तक लगातार बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलती रहीं। इसके कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। मंगलवार सुबह मौसम में सुधार हुआ लेकिन त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट लगा रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा।

    श्रद्धालुओं की संख्या

    वर्तमान में कटड़ा में 2000 से 3000 श्रद्धालु रुके हुए हैं। अधिकांश श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौट चुके हैं, जिससे कटड़ा में इक्का-दुक्का श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। होटलों, सरायों में डेरा डाले ये श्रद्धलु बेसब्री से यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

    बिहार से आए श्रद्धालु मनोज कुमार ने कहा कि वह मां वैष्णो के दरबार में हाजरी लगाने के बाद ही वापस लौटेंगे। कटड़ा में रहने की कोई परेशानी नहीं है। खाने-पीने की निश्शुल्क व्यवस्था है।

    यात्रा सुचारु होने की संभावना

    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि मौसम में सुधार होने पर यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है। संभावना है कि बुधवार यानी 8 अक्टूबर को यात्रा सुचारु हो सकती है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

    वहीं श्राइन बोर्ड भी मौसम विभाग की अपडेट के बाद ही यात्रा आरंभ होने पार निर्णय लेगा। हालांकि बोर्ड ने यात्रा स्थगित करते हुए आठ अक्टूबर से यात्रा शुरू करने की बात कही थी परंतु पहले दिन ही यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने की वजह से तमाम स्थिति का जायजा लेने के बाद ही कुछ कहा जाएगा।

    श्रद्धालुओं की परेशानी, प्रशासन की तैयारियां

    श्रद्धालुओं का कहना है कि वे कई दिनों से यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यात्रा सुचारु होगी और वे मां वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे।

    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन ने यात्रा को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा सुचारु होने पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

