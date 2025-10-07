राज्यसभा और विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा की रणनीति क्या होगी? दिल्ली में होगी बड़ी बैठक

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे। वे उपचुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। भाजपा हाइकमान को उम्मीदवारों के नामों की जानकारी दी जाएगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा व विधानसभा उप चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य वरिष्ठ नेताओं से बैठक करने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा व संगठन महामंत्री अशोक कौल दिल्ली पहुंच गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्टी सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के नेताओं को भाजपा हाइकमान ने सोमवार को दिल्ली तलब किया था। ऐसे में दोपहर एक बजे के करीब प्रदेश भाजपा के दोनों शीर्ष नेता जम्मू से विमान में दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

आज दोपहर बाद होगी पार्टी हाइकमान से बैठक दिल्ली पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने जागरण को बताया कि वह आज मंगलवार दोपहर बाद दिल्ली में प्रदेश की मौजूदा की राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर पार्टी हाइकमान से बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि हाइकमान से इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों व पार्टी की तैयारियां जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।