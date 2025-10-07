Special Train: बाड़मेर-जम्मू तवी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल
त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने बाड़मेर से जम्मू तवी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 04810 8 अक्टूबर को बाड़मेर से दोपहर 1230 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 330 बजे जम्मू तवी पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच सहित कुल 20 डिब्बे होंगे जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिल सकेगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बाड़मेर से जम्मू तवी के बीच एक विशेष रेलगाड़ी को चलाने का फैसला लिया है।
यह गाड़ी बाड़मेर से जम्मू तक एक तरफा चलाई जाएगी। रेलगाड़ी संख्या 04810 बाड़मेर जम्मू तवी एक तरफ स्पेशल 8 अक्टूबर बुधवार को बाड़मेर से दोपहर के 12:30 रवाना होगी और वीरवार को अगले दिन दोपहर 15:30 बजे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी।
यह रेल रास्ते में बायतू, बालोतरा, समदडी, दुंदाडा, लूनी, जोधपुर, गोटन, मेडता रोड़, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, रेनवाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, नीमकाथाना, डाबला, नारनौल, अटेली, रेवाडी, अस्थल बोहर, रोहतक, जिंद, नरवाला, जाखल, संगरुर, धुरी, लुधियाना, जालंधर सिटी, टाडा उडमुड, पठानकोट, हीरानगर, सांबा रेलवे स्टेशन पर ठहरेगी।
इस रेलगाड़ी में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे जिन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के अलावा स्लीपर और जनरल कोच लगाया जाएगा।
