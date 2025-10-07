Special Train: बाड़मेर-जम्मू तवी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल

जागरण संवाददाता, जम्मू। त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बाड़मेर से जम्मू तवी के बीच एक विशेष रेलगाड़ी को चलाने का फैसला लिया है।

यह गाड़ी बाड़मेर से जम्मू तक एक तरफा चलाई जाएगी। रेलगाड़ी संख्या 04810 बाड़मेर जम्मू तवी एक तरफ स्पेशल 8 अक्टूबर बुधवार को बाड़मेर से दोपहर के 12:30 रवाना होगी और वीरवार को अगले दिन दोपहर 15:30 बजे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी।