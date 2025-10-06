दीपावली से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका, जम्मू माधोपुर रेल सेक्शन में कई महत्वपूर्ण ट्रेनें आंशिक रूप से रद

जम्मू-माधोपुर रेल खंड पर बारिश से हुए नुकसान के कारण दिवाली पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। दुर्ग-ऊधमपुर भगत दी कोठी-जम्मू कामाख्या-कटड़ा अहमदाबाद-जम्मू जैसी ट्रेनें बीच में ही रद्द हो जाएंगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू माधोपुर रेल सेक्शन में भारी बारिश से प्रभावित हुए रेल ढांचे अभी तक बेहतर सुधार नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस दीपावली जम्मू आने व जम्मू से अपने घरों में दिवाली मनाने की योजना बना रहे लोगों को इसमें अभी से बदलाव करना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें