'लद्दाख के हालात शांतिपूर्ण', एलजी कविंदर गुप्ता बोले- 'स्कूलों, दफ्तरों, बाजारों में सामान्य रूप से हो रहा काम'

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है और सामान्य जनजीवन बहाल हो रहा है। उन्होंने लेह में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल गुप्ता ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। विद्यालयों, दफ्तरों और बाजारों में सामान्य रूप से कार्य हो रहा है। लेह अपेक्स बाडी का विरोध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख में रोष के चलते सोमवार को लेह अपेक्स बाडी ने जिले के हालात को तनावपूर्ण करार देते हुए गांवों में नंबरदारों और सरपंचों को 24 सितंबर के प्रदर्शन के सिलसिले में थाने में बुलाकर पूछताछ का विरोध किया था।

