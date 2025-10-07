'लद्दाख के हालात शांतिपूर्ण', एलजी कविंदर गुप्ता बोले- 'स्कूलों, दफ्तरों, बाजारों में सामान्य रूप से हो रहा काम'
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है और सामान्य जनजीवन बहाल हो रहा है। उन्होंने लेह में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल गुप्ता ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। विद्यालयों, दफ्तरों और बाजारों में सामान्य रूप से कार्य हो रहा है।
लेह अपेक्स बाडी का विरोध
पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख में रोष के चलते सोमवार को लेह अपेक्स बाडी ने जिले के हालात को तनावपूर्ण करार देते हुए गांवों में नंबरदारों और सरपंचों को 24 सितंबर के प्रदर्शन के सिलसिले में थाने में बुलाकर पूछताछ का विरोध किया था।
उपराज्यपाल का आश्वासन
उपराज्यपाल ने लेह के हालात को शांतिपूर्ण करार देते हुए कहा है कि सामान्य जन जीवन को बहाल करने की दिशा में लद्दाख प्रशासन लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि संभव है।
प्रशासन को निर्देश
सोमवार को लेह में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने प्रशासन के अधिकारियों को सतर्कता से शांति और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ विकास कार्यों को तेजी देने पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।
जनता से अपील
उपराज्यपाल ने जनता से अपील की कि वे सजग रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को देकर क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
लद्दाख की स्थिरता और विकास
उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि जागरूक लोग लद्दाख की स्थिरता और विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। उन्होंने लद्दाख की अनूठी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को संरक्षित करने पर बल दिया और कहा कि परंपराओं की रक्षा करते हुए लोग सकारात्मक रूप से केंद्र शासित प्रदेश के विकास में योगदान दें।
सुरक्षा उपायों का आश्वासन
उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि प्रशासन सुरक्षा उपायों और नागरिकों की दैनिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर सुनिश्चित करेगा कि आम जीवन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
लद्दाख की तरक्की के लिए संयुक्त प्रयास
उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख की तरक्की सरकार, सुरक्षा बलों और जनता के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर है। उन्होंने सभी से धैर्य बनाए रखने, प्रशासन का सहयोग करने और एकता व शांति की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
