लद्दाख में सेना की नई रणनीति, ड्रोन योद्धाओं के साथ दुश्मन को चुनौती देने की तैयारी
जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना लद्दाख में ड्रोन योद्धा तैयार कर रही है। ये ड्रोन सैनिक निगरानी रसद पहुंचाने और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर ने ड्रोन योद्धा प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रदर्शन किया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना के ड्रोन योद्धा तैयार हो रहे हैं। ड्रोन संचालन में दक्ष ये योद्धा भावी युद्घों में दुश्मन के साजिशों को नाकाम बनाएंगे।
लद्दाख में सेना ने ड्रोन योद्धा प्रतियोगिता के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि उच्च्तम क्षेत्रों में निगरानी, टोही, रसद पहुंचाने व मारक प्रहार करने में सक्षम ड्रोन उड़ाने में दक्ष उसके सैनिक, दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन से स्वार्म अटैक को नाकाम बनाने के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भविष्य के संघर्षाें के लिए ड्रोन व ड्रोन रोधी अभ्यास तेज कर दिए हैं।
ऐसे में लेह के अग्रिम इलाके में सेना की उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर की ड्रोन योद्धा प्रतियोगिता कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने ड्रोन के इस्तेमाल से सेना की अापरेशनल तैयारियों को तेजी देने के अभियान की जानकारी ली।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में पीडीपी की जीत की रणनीति, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को दी बड़ी जिम्मेदारी
लद्दाख में सेना के ड्रोन योद्धा तैयार
इस समय सेना यूनिट स्तर पर ड्रोन के इस्तेमाल से अपने सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए दक्ष बनाने की राह पर है। ड्रोन संचालन की तकनीक लद्दाख जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में और अधिक प्रभावी है। ऐसे में प्रतिभागियों ने दुर्गम भूभाग, कठिन जलवायु में निगरानी, टोही, रसद पहुंचाने व सामरिक अभियानों के लिए ड्रोन संचालन का अद्वितीय प्रदर्शन किया। कोर कमांडर ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सैनिकों के साहस, नवाचार व तकनीकी दक्षता की सराहना की।
ड्रोन योद्धा प्रतियोगिता का आयोजन
इसी बीच प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने मिशन मापदंडों के साथ परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के दौरान सैन्यकर्मियों ने चरम मौसम में लक्ष्य के नेवीगेशन, लंबी दूरी तक निगरानी, वास्तविक समय में दुश्मन की निगरानी, लक्ष्य ट्रेेकिंग, मिशन सिमुलेशन, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रोन से सामान पहुंचाने व ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार करने में अपनी दक्षता का परिचय दिया। लद्दाख के उच्च पर्वतीय इलाकों के अपने दौरे के दौरान काेर कमांडर ने आधुनिक ड्रोन से अग्रिम इलाकों में सेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में हो रहे प्रयासों का निरीक्षण किया।
यह भी पढ़ें- राज्यसभा और विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा की रणनीति क्या होगी? दिल्ली में होगी बड़ी बैठक
प्रतियोगिता के दौरान दिखाए गए कौशल
दुर्गम भूभाग में निगरानी और टोही
वास्तविक समय में दुश्मन की निगरानी
लक्ष्य ट्रैकिंग और मिशन सिमुलेशन
उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ड्रोन से सामान पहुंचाना
ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार करना
आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका
आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। सेना ने लद्दाख जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में ड्रोन संचालन की तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम किया है।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य सचिव की सलाह, बिना डॉक्टर की पर्ची के बच्चों को खांसी, जुकाम की दवा न दें
सशस्त्र सेनाओं में ड्रोन की ताकत बढ़ाने के प्रयास
सशस्त्र सेनाओं में ड्रोन की ताकत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र सेनाएं पहली बार संयुक्त ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास करने जा रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।