लद्दाख में सेना की नई रणनीति, ड्रोन योद्धाओं के साथ दुश्मन को चुनौती देने की तैयारी

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना लद्दाख में ड्रोन योद्धा तैयार कर रही है। ये ड्रोन सैनिक निगरानी रसद पहुंचाने और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर ने ड्रोन योद्धा प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रदर्शन किया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना के ड्रोन योद्धा तैयार हो रहे हैं। ड्रोन संचालन में दक्ष ये योद्धा भावी युद्घों में दुश्मन के साजिशों को नाकाम बनाएंगे।

लद्दाख में सेना ने ड्रोन योद्धा प्रतियोगिता के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि उच्च्तम क्षेत्रों में निगरानी, टोही, रसद पहुंचाने व मारक प्रहार करने में सक्षम ड्रोन उड़ाने में दक्ष उसके सैनिक, दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन से स्वार्म अटैक को नाकाम बनाने के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भविष्य के संघर्षाें के लिए ड्रोन व ड्रोन रोधी अभ्यास तेज कर दिए हैं।

ऐसे में लेह के अग्रिम इलाके में सेना की उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर की ड्रोन योद्धा प्रतियोगिता कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने ड्रोन के इस्तेमाल से सेना की अापरेशनल तैयारियों को तेजी देने के अभियान की जानकारी ली।