जम्मू-कश्मीर में पीडीपी की जीत की रणनीति, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को दी बड़ी जिम्मेदारी

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है जिनमें इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हैं जो सिरीगुफवारा-बिजबेहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की कमान संभालेंगी। दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद के विश्वस्त अब्दुल रहमान वीरी और महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी भी नियुक्त किए गए हैं। यह कदम राज्यसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी के लिए उठाया गया है।

    पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह कदम संगठन को मजबूत बनाने के लिए उठाया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पाटी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती दक्षिण कश्मीर में सिरीगुफवारा- बिजबेहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की कमान संभालेंगी।

    उनके अलावा 16 अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी पीडीपी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इनमें दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद के सबसे विश्वस्त अब्दुल रहमान वीरी के अलावा महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी भी शामिल हैं।

    विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवारों की नियुक्ति

    पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रदेश में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। बडगाम और नगरोटा विधानसभा का उपचुनाव भी घोषित हो गया है। ऐसे में अब किसी भी समय प्रदेश में लंबित पड़े पंचायत और नगर निकाय चुनाव घोषित हो सकते हैं।

    यह चुनाव बहुत अहम हैं और इन्हें देखते हुए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रो के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि वह संबधित क्षेत्रों में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों केा मजबूती देने के साथ साथ जनाधार को मजबूत बना सकें।

    पीडीपी की चुनावी तैयारी

    पार्टी महासचिव खुर्शीद आलम ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति को पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श अौर विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंजूरी दी है।

    उन्होंने बताया कि जिला अनंतनाग में अनंतनाग पूर्व,शांगस निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब्दुल रहमान वीरी,अनंतनाग के लिए डा महबूब बेग, अनंतनाग पश्चिम के लिए एडवोकेट शेख जावेद , पहलगाम के लिए शब्बीर सिद्दीकी, सिरीगुफवारा- बिजबेहाड़ा के लिए इल्तिजा मुफ्ती, कोकरनाग के लिए चौधरी तालिब और डुरू के लिए मोहम्मद अशरफ मलिक को प्रभारी बनाया गया है।

    इल्तिजा सिरगुफवारा से पहले भी लड़ चुकी हैं चुनाव

    यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि इल्तिजा मुफ्ती ने चुनावी सियासत में पैर रखते हुए पिछला चुनाव सिरगुफवारा बिजबेहाड़ा से ही लड़ा था, लेेकिन वह नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉ बशीर अहमद वीरी से हार गई। जिला कुलगाम में देवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सरताज मदनी और डीएचपोरा के लिए गुलजार अहमद डार प्रभारी बनाए गए हैं।

    जिला पुलवामा के अंतर्गत पांपोर, त्राल और पुलवामा निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमश: जहूर मीर, रफीक अहमद नाइक और वहीद उर रहमान परा बनाए गए हैं। जिला शोपियां के अंतर्गत शोपयां के लिए राजा वहीद और जेनपोरा वाची के लिए पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

    अन्य प्रभारियों की नियुक्त भी जल्द

    पूर्व शिक्षा मंत्री नईम अख्तर जिला बांडीपोर में बांडीपाेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं। सोनावारी हाजिन में यासिर रेशी पीडीपी के प्रभारी रहेगी। यासिर रेशी ने पिछला विधानसभा चुनाव अवामी इत्तिहाद पार्टी के सहयोग से लड़ा था।

    जिला राजौरी में राजौरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी एडवोकेट आसिफ इकबाल चौधरी को सौंपी गई है। पीडीपी महासचिव खुर्शीद आलम ने बताया कि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारियों की नियुक्ति भी जल्द कर दी जाएगी।