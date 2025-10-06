जम्मू-कश्मीर में बारिश के बीच शिवखोड़ी यात्रा बंद, 8 अक्टूबर से यात्रा कर पाएंगे श्रद्धालु, जान लें मौसम का हाल

सोमवार सुबह हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया और लोगों को ठंड का अहसास हुआ। सरकार ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जिसके चलते शिवखोड़ी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रा रुकने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों को इस बारिश से राहत मिली है क्योंकि खेतों में नमी बढ़ने से फसलें लगाने में मदद मिलेगी।

संवाद सहयोगी, जागरण, पौनी। जम्मू-कश्मीर के जिला रियासी में सोमवार सुबह हुई झमाझम वर्षा ने मौसम में ठंडक घोल दी। सुबह से ही बादलों ने आसमान को ढके रखा और बीच-बीच में हुई बारिश से लोगों को ठंड का अहसास होने लगा। तापमान में गिरावट आने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

प्रदेश सरकार द्वारा 5 से 7 अक्टूबर तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते शिवखोड़ी यात्रा प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। श्रद्धालु अब 8 अक्टूबर से पुनः यात्रा कर सकेंगे। यात्रा बंद रहने से स्थानीय व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि शिवखोड़ी में आने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई।