कश्मीर सेब उत्पादकों के लिए अच्छी खबर, बारिश से बढ़ी सेब की गुणवत्ता और रंगत

कश्मीर में हुई हालिया बारिश सेब उत्पादकों के लिए अच्छी खबर लाई है क्योंकि इससे सेब की गुणवत्ता और रंग में सुधार होने की संभावना है जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। शोपियां और कुलगाम जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सेब उत्पादक क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभ हो रहा है। हालांकि बारिश के कारण कटाई में देरी हुई है लेकिन किसान मौसम पर नजर रख रहे हैं।

बारिश से कटाई में देरी हालांकि, भारी बारिश ने घाटी विशेषकर दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में पेड़ों से सेब तोड़ने के काम को बाधित कर दिया है। स्थानीय अनुमानों के अनुसार, ऊपरी इलाकों में लगभग आधा सेब का उत्पादन अभी भी पेड़ों पर है। दक्षिण कश्मीर के ऊपरी इलाकों में, विशेष रूप से शोपियां में, लगभग 35 से 40 प्रतिशत उपज की कटाई अभी बाकी है।