कश्मीर सेब उत्पादकों के लिए अच्छी खबर, बारिश से बढ़ी सेब की गुणवत्ता और रंगत
कश्मीर में हुई हालिया बारिश सेब उत्पादकों के लिए अच्छी खबर लाई है क्योंकि इससे सेब की गुणवत्ता और रंग में सुधार होने की संभावना है जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। शोपियां और कुलगाम जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सेब उत्पादक क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभ हो रहा है। हालांकि बारिश के कारण कटाई में देरी हुई है लेकिन किसान मौसम पर नजर रख रहे हैं।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश सेब उत्पादकों के लिए राहत लेकर आई है। इस बारिश से सेब की गुणवत्ता और रंग में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे उत्पादकों को बेहतर कीमत मिल सकती है।
शोपियां और कुलगाम जिलों के ऊंचे इलाकों में हो रही बारिश से सेब की फसल को फायदा हो रहा है, जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले सेब के लिए जाने जाते हैं।
सेब उत्पादकों की प्रतिक्रिया
शोपियां के एक किसान नसीर यतू ने कहा कि बारिश ने कटाई में देरी की है, लेकिन यह फल के रंग और समग्र गुणवत्ता को बढ़ाकर फायदेमंद भी साबित हो सकता है। फल मंडी शोपियां के अध्यक्ष मुहम्मद अशरफ ने कहा कि थोड़ी सी बारिश ने वास्तव में सेबों की उपस्थिति में सुधार किया है, जिससे उनका रंग गहरा हो गया है और बाजार में बेहतर कीमत मिल सकती है।
बारिश से कटाई में देरी
हालांकि, भारी बारिश ने घाटी विशेषकर दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में पेड़ों से सेब तोड़ने के काम को बाधित कर दिया है। स्थानीय अनुमानों के अनुसार, ऊपरी इलाकों में लगभग आधा सेब का उत्पादन अभी भी पेड़ों पर है। दक्षिण कश्मीर के ऊपरी इलाकों में, विशेष रूप से शोपियां में, लगभग 35 से 40 प्रतिशत उपज की कटाई अभी बाकी है।
मौसम की अनिश्चितता जारी
उत्पादक मौसम पूर्वानुमान पर बारीकी से नजर रख रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेष फल लंबे समय तक बारिश या बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त न हो जाएं।
आपको बता दें कि गत रविवार शाम से घाटी में मौसम के मिजाज तीखे बने हुए हैं और इस बीच ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है।
मौसम विभाग की 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण घाटी में बर्फबारी व बारिश की भविष्यवाणी के मद्देनजर फल उत्पादकों ने पेड़ों पर मौजूद अपने फल विशेषकर सेब उतारे शुरू कर दिए थे ताकि सेब सुरक्षित रह सकें।
कृषि विभाग की किसानों को सलाह
कृषि विभाग ने भी किसानों से अपनी उपज की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मद्देनजर फल उत्पादकों ने पेड़ों पर मौजूद अपने फल विशेषकर सेब उतारनें शुरू कर दिए थे ताकि सेब सुरक्षित रह सकें।
