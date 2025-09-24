Language
    कश्मीर में सेब की आवाजाही के लिए सरकार की बड़ी राहत, आरटीसी के 200 ट्रकों का बेड़ा तैनात, उत्पादकों को होगा फायदा

    By raziya noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:06 PM (IST)

    कश्मीर में सेब उत्पादकों को परिवहन की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के 200 ट्रक तैनात किए हैं। ये ट्रक उत्पादकों को दिल्ली पंजाब हरियाणा और जम्मू जैसे शहरों में सेब पहुंचाने में मदद करेंगे। सरकार ने माल ढुलाई की दरें भी तय कर दी हैं ताकि उत्पादकों का शोषण न हो।

    कश्मीर की प्रमुख मंडियों में आरटीसी ट्रक तैनात किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। परिवाहन की भारी कमी और अधिक दाम वसूलने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, सरकार ने कश्मीर में सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के 200 ट्रकों के पूरे बेड़े को तैनात किया है ताकि फल उत्पादकों को देश भर के प्रमुख बाजारों में सेब पहुंचाने में मदद मिल सके।

    आरटीसी कश्मीर के महाप्रबंधक (लोड) बशीर अहमद सोफी ने कहा कि पूरे बेड़े, जिसमें 34 मल्टी-एक्सल 18-टन ट्रक और 166 10-टन ट्रक शामिल हैं, को सेवा में लगा दिया गया है। उन्होंने कहा, घाटी में उपलब्ध सभी 200 वाहनों को फल मंडियों में तैनात कर दिया गया है।

    पहले ही निश्चित माल ढुलाई दरें कर दी जारी

    उत्पादक इन ट्रकों का उपयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जालंधर और जम्मू में सेब भेजने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने सामर्थ्य सुनिश्चित करने और शोषण को रोकने के लिए पहले ही निश्चित माल ढुलाई दरें जारी कर दी हैं। उनके अनुसार प्रति बॉक्स की कीमत दिल्ली के लिए 130, हरियाणा के लिए 120, जालंधर के लिए 90 और जम्मू के लिए 70 निर्धारित की गई है।

    प्रमुख फल मंडियों में आरटीसी ट्रक तैनात किए

    कश्मीर के भीतर, सोपोर, बिजबिहारा, शोपियां, कुलगाम और गांदरबल सहित प्रमुख फल मंडियों में आरटीसी ट्रक तैनात किए गए हैं, जिससे बागों से अंतरराज्यीय बाजारों तक उपज की त्वरित आवाजाही में सुविधा हो रही है।

    सोफी ने ज़ोर देकर कहा कि प्राथमिक लक्ष्य उत्पादकों पर बोझ कम करना और उस क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करना है जो रसद संबंधी अव्यवस्था का सामना कर रहा है।

    घाटी में उपलब्ध सभी वाहनों को किया गया है तैनात

    हमने परिवहन संकट से निपटने के लिए फल उत्पादकों की सेवा में सभी ट्रकों का उपयोग किया है। घाटी में उपलब्ध सभी वाहनों को मंडियों में तैनात कर दिया गया है। हाल ही में, परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने श्रीनगर से फलों से लदे आरटीसी ट्रकों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उत्पादकों की परेशानी को स्वीकार किया।

    उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है

    शर्मा ने कहा, फलों का संकट कोई रहस्य नहीं है। मौसम की खराबी से लेकर राजमार्ग बंद होने तक, उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, हमने बिना देर किए प्लान बी लागू किया। उन्होंने बताया कि मूल रूप से राशन परिवहन के लिए आवंटित ट्रकों को फलों की आवाजाही में सहायता के लिए डायवर्ट कर दिया गया था।

    करोड़ों रुपये के सेब सड़ने के कगार पर थे

    उन्होंने बताया, राशन 2-3 दिन तक इंतज़ार कर सकता है लेकिन करोड़ों रुपये के सेब सड़ने के कगार पर थे। हमारी तत्काल प्रतिक्रिया ज़रूरी थी। मंत्री ने निजी ट्रांसपोर्टरों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने उत्पीड़न और एकाधिकार की उत्पादकों की शिकायतों का भी समाधान किया।