कश्मीर में सेब की आवाजाही के लिए सरकार की बड़ी राहत, आरटीसी के 200 ट्रकों का बेड़ा तैनात, उत्पादकों को होगा फायदा

कश्मीर में सेब उत्पादकों को परिवहन की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के 200 ट्रक तैनात किए हैं। ये ट्रक उत्पादकों को दिल्ली पंजाब हरियाणा और जम्मू जैसे शहरों में सेब पहुंचाने में मदद करेंगे। सरकार ने माल ढुलाई की दरें भी तय कर दी हैं ताकि उत्पादकों का शोषण न हो।

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। परिवाहन की भारी कमी और अधिक दाम वसूलने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, सरकार ने कश्मीर में सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के 200 ट्रकों के पूरे बेड़े को तैनात किया है ताकि फल उत्पादकों को देश भर के प्रमुख बाजारों में सेब पहुंचाने में मदद मिल सके।

आरटीसी कश्मीर के महाप्रबंधक (लोड) बशीर अहमद सोफी ने कहा कि पूरे बेड़े, जिसमें 34 मल्टी-एक्सल 18-टन ट्रक और 166 10-टन ट्रक शामिल हैं, को सेवा में लगा दिया गया है। उन्होंने कहा, घाटी में उपलब्ध सभी 200 वाहनों को फल मंडियों में तैनात कर दिया गया है।

प्रमुख फल मंडियों में आरटीसी ट्रक तैनात किए कश्मीर के भीतर, सोपोर, बिजबिहारा, शोपियां, कुलगाम और गांदरबल सहित प्रमुख फल मंडियों में आरटीसी ट्रक तैनात किए गए हैं, जिससे बागों से अंतरराज्यीय बाजारों तक उपज की त्वरित आवाजाही में सुविधा हो रही है।