लावारिस कुत्तों की समस्या से जूझ रहा जम्मू शहर, डॉग फीडिंग व शेल्टर होम न होने से बढ़ रहा कुत्तों का आतंक

जम्मू शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। नगर निगम के पास कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम नहीं है जिससे समस्या बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखने और सार्वजनिक स्थलों पर डॉग फीडिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। शेल्टर हाेम के अभाव में जम्मू शहर की सडकों पर आतंक मचा रहे लावारिस कुत्तों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। शाम के बाद तो गलियों में कुत्तों का कब्जा रहता है। गुर्राते कुत्ते लोगों को भयभीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। परवाह नहीं करने वालों को यह कुत्ते काट कर सबक सिखा रहे हैं। कुत्तों को खुले में खाने-पीने की चीजें देने से भी कुत्तों के झुंड गलियों में घूमते दिखते हैं।

निगम चोटिल होने, ज्यादा काटने की शिकायतें मिलने पर निगम टीम भेज कर इन्हें पकड़वा लेता है और फिर टीकाकरण, अन्य इलाज कर दोबारा वहीं छोड़ देता है। डॉग फीडिंग पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंसक और बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाए। सार्वजनिक स्थलों पर डॉग फीडिंग पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 22 अगस्त 2025 को जारी किया था। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।