कश्मीर में अगले 30 दिनों तक ज्यादातर शुष्क रहेगा मौसम, दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान

श्रीनगर में मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर घाटी में अगले 30 दिनों तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजर सकते हैं जिनसे कोई बड़ी गड़बड़ी होने की उम्मीद नहीं है।

मौसम विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि मौसम मुख्यतः स्थिर रहेगा, लेकिन अगले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान यह भी जानकारी दी गई कि 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र से गुज़र सकते हैं।