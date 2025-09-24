Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीर में अगले 30 दिनों तक ज्यादातर शुष्क रहेगा मौसम, दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:36 PM (IST)

    श्रीनगर में मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर घाटी में अगले 30 दिनों तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजर सकते हैं जिनसे कोई बड़ी गड़बड़ी होने की उम्मीद नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अक्टूबर की शुरुआत से मौसमी बदलावों के प्रभावी होने के साथ ही पारे में धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में अगले 30 दिनों तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हल्की बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों में छिटपुट बारिश व बर्फबारी के रूप में कुछ समय के लिए रुकावटें आएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि मौसम मुख्यतः स्थिर रहेगा, लेकिन अगले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान यह भी जानकारी दी गई कि 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र से गुज़र सकते हैं।

    इस दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश या फिर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती हैं। इनसे कोई बड़ी गड़बड़ी होने की उम्मीद नहीं है।

    यह भी पढ़ें- जम्मू में युवती की हत्या और गोलीबारी के मामले में बड़ा अपडेट, आरोपित की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम हरियाणा रवाना

    इन कमज़ोर मौसम प्रणालियों की संभावना के बावजूद आगामी महीने का समग्र रुझान लंबे समय तक शुष्क रहने की ओर इशारा करता है। पर्याप्त वर्षा के लंबे समय तक न होने से नदियों और नालों के जल स्तर में कुछ हद तक गिरावट आने की भी उम्मीद है। यह किसानों और जलविद्युत प्रबंधन अधिकारियों के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं।

    इस अवधि के अधिकांश समय में दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने बताया कि अक्टूबर की शुरुआत से मौसमी बदलावों के प्रभावी होने के साथ ही पारे में धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है।

    यह भी पढ़ें- आम उपभोक्ता तक अभी नहीं पहुंचा GST छूट का लाभ, MRP कम न होने का फायदा उठा रहे विक्रेता

    इस मौसम में शुष्क मौसम असामान्य नहीं है लेकिन इसके लंबे समय तक बने रहने से कृषि पर असर पड़ सकता है। यद्यपि कभी-कभार आने वाले कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक शुष्क मौसम के कारण नदियों और नालों का जल स्तर कम होता रहेगा। किसानों और बागवानों को सिंचाई की योजना इसी के अनुसार बनानी चाहिए।