आम उपभोक्ता तक अभी नहीं पहुंचा GST छूट का लाभ, MRP कम न होने का फायदा उठा रहे विक्रेता

जम्मू में जीएसटी दरों में छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। खुदरा बाजार में पुराने स्टॉक पर नए एमआरपी नहीं लगने से दुकानदार मुनाफाखोरी कर रहे हैं। दूध दवाईयों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं पर भी अभी तक पुराने एमआरपी पर ही बिक्री जारी है। कंपनियों ने विक्रेताओं की बिलिंग तो नए जीएसटी अनुसार शुरू कर दी है लेकिन उपभोक्ताओं को राहत का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। केंद्र सरकार की ओर से करीब एक महीना पहले ही पहले नवरात्र से जीएसटी दरों में छूट की घोषणा कर दी गई थी और सोमवार से जीएसटी में ये छूट प्रभावी भी हाे गई लेकिन जम्मू में अधिकांश वस्तुओं पर मिलने वाली छूट का लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है।

जिन क्षेत्रों में तो बिक्री बिल आधारित रहती है, उन क्षेत्रों में तो सोमवार से छूट प्रभावी हो गई लेकिन खुदरा बाजार में बिकने वाली अधिकतर वस्तुओं पर अभी तक उपभोक्ता राहत का इंतजार कर रहे हैं। पुराने स्टाक क्लीयर करने के नाम पर कंपनियों ने नए एमआरपी(एमआरपी) नहीं लगाए जिसका फायदा खुदरा दुकानदार उठा रहे हैं।

इस पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी था जो अब कम करके पांच प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन 13 प्रतिशत का यह मुनाफा इस समय खुदरा व्यापारी घटक रहा है। इलेक्ट्रानिक्स में चल रही मनमर्जी इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में दुकानदारों की अपनी मनमर्जी चल रही है। पिछले दो दिनों से बिलिंग तो कम जीएसटी पर हो रही है लेकिन ग्राहकों को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि ये ऐसे उत्पाद है जिनकी कभी एमआरपी पर बिक्री नहीं हुई।

भूषण रेडियो ज्यूल के राजेश गुप्ता के अनुसार इलेक्ट्रानिक्स पर तो हम पहले से ही एमआरपी पर ग्राहकों को काफी छूट देते हैं। मोबाइल पर किसी तरह का जीएसटी कम नहीं हुआ है। पहले भी 18 प्रतिशत था, अब भी 18 प्रतिशत है।